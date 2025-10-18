HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhật Bản tài trợ dự án cải thiện sinh kế người dân tộc thiểu số ở Sơn La

Lê Thuý Vi

(NLĐO)- Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho dự án hỗ trợ sinh kế và dinh dưỡng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại Sơn La tổ chức chiều 17-10 tại Hà Nội.

Dự án "Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng" do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tài trợ, được Tổ chức Save the Children Japan triển khai. Đây là năm thứ 3 dự án được thực hiện, tập trung tại 2 huyện Bạch Thông cũ và Sốp Cộp cũ.

Nhật Bản tài trợ dự án cải thiện sinh kế người dân tộc thiểu số tại Sơn La - Ảnh 1.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và đại diện Save the Children tại Việt Nam, ông Kosuke Nagino - Quản lý Đối tác và Nguồn tài trợ Nhật Bản - ký hợp đồng viện trợ

Mục tiêu chính là hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, ổn định nguồn lương thực, tăng tiêu thụ nông sản và cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, trẻ em.

Ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết dự án không chỉ hỗ trợ người dân mà còn đưa ra các khuyến nghị chính sách về sinh kế cho chính quyền địa phương. "Chúng tôi kỳ vọng năm thứ ba sẽ mang lại kết quả thiết thực và toàn diện hơn, góp phần giúp người dân có cuộc sống ổn định, bền vững"- Đại sứ nói.

Tại thời điểm bắt đầu dự án, tỉ lệ hộ nghèo tại khu vực triển khai là 32%, trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm hơn 35%. Đến nay, 93% số hộ thụ hưởng ghi nhận nguồn thực phẩm và thu nhập cải thiện đáng kể.

Đại diện Save the Children tại Việt Nam, ông Kosuke Nagino, Quản lý Đối tác và Nguồn tài trợ Nhật Bản, cho biết dự án đã giúp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng cho người dân, đồng thời nâng cao năng lực cho cộng đồng và chính quyền để duy trì và nhân rộng các kết quả đạt được.

Ngoài các hoạt động nông nghiệp, dự án còn triển khai tư vấn dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho phụ nữ mang thai, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ và thành lập nhóm phụ huynh chia sẻ kiến thức dinh dưỡng. Các hội thảo và hoạt động chia sẻ kinh nghiệm cũng được tổ chức nhằm lan tỏa mô hình hiệu quả đến các địa phương khác.

Buổi lễ ký kết khép lại với cam kết từ các bên liên quan về việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động trong năm thứ ba của dự án.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện:

Nhật Bản tài trợ dự án cải thiện sinh kế người dân tộc thiểu số tại Sơn La - Ảnh 3.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại lễ ký kết

Nhật Bản tài trợ dự án cải thiện sinh kế người dân tộc thiểu số tại Sơn La - Ảnh 4.

Đại diện Tổ chức Save the Children tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Nhật Bản tài trợ dự án cải thiện sinh kế người dân tộc thiểu số tại Sơn La - Ảnh 5.

Ông Kosuke Nagino, Quản lý Đối tác và Nguồn tài trợ Nhật Bản của Save the Children, phát biểu tại lễ ký kết

Nhật Bản tài trợ dự án cải thiện sinh kế người dân tộc thiểu số tại Sơn La - Ảnh 6.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và đại diện Save the Children tại Việt Nam, ông Kosuke Nagino - Quản lý Đối tác và Nguồn tài trợ Nhật Bản - ký hợp đồng viện trợ

Nhật Bản tài trợ dự án cải thiện sinh kế người dân tộc thiểu số tại Sơn La - Ảnh 7.

