Sức khỏe

Bé trai 4 tuổi nguy kịch sau vụ cháy, cần cộng đồng chung tay giúp đỡ

Hải Yến

(NLĐO) - Hiện toàn bộ giấy tờ tùy thân của bé trai đã bị thiêu rụi sau vụ cháy nên chưa thể hoàn tất thủ tục bảo hiểm y tế

Ngày 18-5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây đang tích cực điều trị cho bé trai Ngô Thiên Phúc (4 tuổi, ngụ Cà Mau) bị bỏng nặng 90% diện tích cơ thể sau vụ hỏa hoạn.

Bé trai 4 tuổi nguy kịch sau vụ cháy thảm khốc, cần cộng đồng chung tay cứu chữa - Ảnh 1.

Hiện bệnh nhi đang được các bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị

Trước đó, bé Phúc được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng bỏng độ II-III toàn thân, bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu.

Hiện bé đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Ngoại với máy thở, thuốc vận mạch, chăm sóc bỏng chuyên sâu và chuẩn bị lọc máu liên tục do diễn tiến bệnh rất nặng.

Thông tin từ người thân cho biết bi kịch xảy ra sau mâu thuẫn gia đình. Trong lúc người mẹ ôm con chạy vào phòng ngủ khóa cửa, người cha được cho là đã tưới xăng và châm lửa khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang khu vực bếp gây nổ lớn.

Khi hàng xóm phá cửa cứu người, người cha đã tử vong tại chỗ. Người mẹ dù bị bỏng nặng vẫn cố ôm chặt con trong lòng nhưng cũng không qua khỏi sau đó.

Hiện bé Phúc đang được y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tích cực điều trị. Tuy nhiên, vì bỏng nặng nên quá trình còn dài và tốn kém. Hiện người trực tiếp chăm sóc bé là người thân trong gia đình. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của bé đã bị thiêu rụi sau vụ cháy nên chưa thể hoàn tất thủ tục bảo hiểm y tế.

"Mỗi ngày trôi qua là thêm nhiều chi phí cho hồi sức, thuốc men, chống nhiễm trùng và lọc máu để giữ lại hy vọng sống cho em bé mới 4 tuổi" - Đại diện bệnh viện chia sẻ.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố kêu gọi các mạnh thường quân, bạn đọc gần xa cùng chung tay hỗ trợ để bé Phúc có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn nguy kịch.


Tin liên quan

Ăn món vếch bò um cà đắng, 3 người bị bỏng hết khoang miệng

Ăn món vếch bò um cà đắng, 3 người bị bỏng hết khoang miệng

(NLĐO) – Dù chỉ mới bỏ vào miệng nhai nhưng 3 người phải nhập viện cấp cứu bởi món vếch bò um cà đắng gây bỏng miệng, khó thở, nôn ói.

Bồn cầu phát nổ sau khi đổ hóa chất, người phụ nữ bỏng nặng

(NLĐO) - Người phụ nữ nhập viện vì bỏng nặng sau khi đổ hóa chất vào bồn cầu, khiến thiết bị này phát ra tiếng nổ lớn, nước bắn lên mặt và tay.

Bé 9 tháng tuổi bỏng 30% cơ thể do kéo dây nguồn ấm siêu tốc

(NLĐO) - Khi người nhà đang đun nước bằng ấm siêu tốc, bé chập chững bước đến khu vực bếp, kéo dây nguồn làm đổ ấm nước sôi lên người.

