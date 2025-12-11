Bé 9 tháng tuổi bỏng 30% cơ thể do kéo dây nguồn ấm siêu tốc

Ngày 11-12, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công bé N.T.G.H. (9 tháng tuổi, ngụ xã Nhơn Ninh, Tây Ninh) trong tình trạng bỏng nặng do nước sôi.



Ba giờ trước khi nhập viện, khi người nhà đang đun nước bằng ấm siêu tốc, bé chập chững bước đến khu vực bếp, kéo dây điện làm đổ ấm nước sôi lên người. Tai nạn khiến trẻ bị bỏng vùng mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi. Gia đình lập tức xối nước lạnh lên vùng bỏng, đưa bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng sốc, tay chân lạnh, mạch nhẹ. Diện tích bỏng ước khoảng 30%, độ II, nhiều vùng phồng rộp. Các bác sĩ đã truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, giảm đau và xử trí vết thương, sau đó chuyển trẻ đến Khoa Hồi sức phỏng - Chỉnh hình để tiếp tục điều trị.

BS Tiến cho biết trẻ được chăm sóc bằng dung dịch sát trùng không gây đau và gạc sinh học có tác dụng diệt khuẩn, tiêu mô hoại tử, kích thích tạo mô hạt và không dính khi thay. Bệnh nhi cũng được theo dõi sát tình trạng mất dịch, nhiễm trùng và được điều chỉnh điện giải, kết hợp dinh dưỡng phù hợp.

"Khi trẻ bị bỏng, cần nhanh chóng xối nước mát để làm giảm tổn thương và giúp trẻ bớt đau. Tuyệt đối không thoa kem đánh răng, nước mắm, giấm… vì có thể làm vết bỏng nặng hơn và gây khó khăn cho quá trình điều trị" - BS Tiến khuyến cáo.