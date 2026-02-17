Bé trai chào đời rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Tiếng khóc chào đời của bé trai nặng 3 kg vang lên lúc 0 giờ 32 phút ngày 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đánh dấu khoảnh khắc đón công dân nhí đầu tiên của năm mới trong niềm hân hoan của gia đình và đội ngũ y bác sĩ trực đêm giao thừa.

Bé Nguyễn Thế Minh Khôi chào đời rạng sáng mùng 1 Tết nặng 3 kg. Ảnh: Thanh Hương



Bé trai được đặt tên là Nguyễn Thế Minh Khôi, con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (ở Bắc Ninh), chào đời an toàn bằng phương pháp sinh thường tại Khoa Đẻ. Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của mẹ và bé ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt.

Ngay sau sinh, bé được thực hiện phương pháp "da kề da" với mẹ, giúp ổn định thân nhiệt, nhịp tim và tạo sự gắn kết đầu đời.

PGS-TS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã trực tiếp tới thăm, chúc mừng và lì xì đầu năm cho gia đình sản phụ. Đại diện bệnh viện cho biết kíp trực Tết được bố trí đầy đủ, sẵn sàng xử trí các tình huống cấp cứu sản khoa nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và trẻ sơ sinh.

Gia đình sản phụ Nguyễn Vân Anh chào đón con trai đầu lòng



Xúc động bế con trên tay trong thời khắc đặc biệt, anh Nguyễn Thế Tuấn chia sẻ gia đình mong chờ ngày con chào đời từng ngày và không ngờ bé lại đến đúng giao thừa. "Đón con vào đúng thời điểm năm mới là kỷ niệm rất thiêng liêng với vợ chồng tôi. Chúng tôi biết ơn các bác sĩ đã giúp mẹ tròn con vuông" - anh nói.

Không pháo hoa, không ồn ào, trong đêm xuân chỉ có nhịp thở đều của sản phụ và tiếng khóc sơ sinh vang lên giữa hành lang bệnh viện. Với đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ xuyên Tết, đó cũng là món quà đầu năm đầy ý nghĩa, mở ra một năm mới bình an và nhiều hy vọng.

Trước đó, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã tới thăm, chúc Tết đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đồng thời tặng quà, chúc mừng các sản phụ sinh con an toàn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bế em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đêm giao thừa. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng chia sẻ mỗi trẻ em chào đời là một mầm xanh hy vọng. Việc được chứng kiến những em bé khỏe mạnh cất tiếng khóc đầu tiên và niềm hạnh phúc của các gia đình trong thời khắc Giao thừa là niềm vui, niềm xúc động đặc biệt đối với đội ngũ thầy thuốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn năm 2026, tập thể bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai hiệu quả định hướng mới về dân số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Dịp này, Bộ trưởng cũng thăm hỏi, động viên y bác sĩ trực Tết và nhiều sản phụ đang điều trị, chờ sinh tại viện.