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Sức khỏe

Bé trai ở Cà Mau bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết

Vân Du

(NLĐO) – Cùng cha vào rừng, N.M.H. 14 tuổi ở Cà Mau đã không may bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết nên phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 17-6, một lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết nơi đây đang điều trị trường hợp bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết. "Sau thời gian tích cực điều trị, tình hình sức khỏe của bệnh nhi đã tạm ổn" – vị này thông tin.

Bệnh nhi 14 tuổi ở Cà Mau bị ong vò vẽ đốt hàng chục vết - Ảnh 1.

H. bị ong vò vẽ đốt khi đi vào rừng cùng cha

Theo thông tin ban đầu, sáng 16-6, N.M.H. (14 tuổi; ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) cùng cha chạy ghe vào tuyến kênh nhỏ trong rừng. Trong quá trình di chuyển, phương tiện không may vướng vào tổ ong vò vẽ dẫn đến H. bị ong đốt hơn 50 vết.

Sau khi bị ong đốt, H. có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, môi tái nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa U Minh rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Bác sĩ chẩn đoán H. phản ứng phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt nên tiến hành cho thở ôxy, điều trị theo phác đồ và phối hợp kháng sinh phòng bội nhiễm.

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Cà Mau thở oxy ong vò vẽ đốt
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