Bé trai ở Cà Mau đi lạc đến Cần Thơ, công an kêu gọi tìm người thân

Ca Linh

(NLĐO) - Công an xã Lâm Tân, TP Cần Thơ thông báo tìm thân nhân bé trai quê Cà Mau đi lạc, mong sớm đưa cháu trở về gia đình

Ngày 31-1, Công an xã Lâm Tân, TP Cần Thơ thông tin đơn vị đang chăm sóc bé trai quê Cà Mau đi lạc đến địa bàn xã.

Bé trai quê Cà Mau đi lạc ở Cần Thơ, công an kêu gọi tìm người thân - Ảnh 1.

Cháu Bảo đang được Công an xã Lâm Tân chăm sóc

Theo thông tin ban đầu, cháu bè đi lạc tên Bảo, gia đình sinh sống tại Cà Mau. Khoảng 2 tuần nay, cháu đi lạc đến khu vực xã Lâm Tân – giáp ranh tỉnh Sóc Trăng cũ . Trong thời gian này, cháu được công an xã hỗ trợ sinh hoạt và bảo đảm an toàn.

Bảo không nhớ rõ địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của cha mẹ nên công an chưa thể liên hệ với gia đình cháu.

Công an xã Lâm Tân thông báo ai biết thông tin về thân nhân của Bảo, đề nghị liên hệ đến số điện thoại 0889.918.928 để phối hợp xác minh và đưa cháu sớm trở về với gia đình.

Cà Mau tìm người thân đi lạc Cần Thơ
