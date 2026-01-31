HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phường trung tâm ở Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường đón Tết

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Phường Ninh Kiều tổ chức ra quân vệ sinh môi trường góp phần làm sạch phố phường, kênh rạch trước thềm năm mới

Ngày 31-1, tại khu vực 37, UBND phường Ninh Kiều cùng với các ban ngành, đoàn thể phường, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường "Ngày thứ bảy tình nguyện" với thông điệp "Ninh Kiều sáng - xanh - sạch - đẹp, Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026".

Phường Ninh Kiều Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường đón Tết 2026 - Ảnh 1.

Phường Ninh Kiều Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường đón Tết 2026 - Ảnh 2.

Nhiều lực lượng hưởng ứng lễ ra quân vệ sinh môi trường

Lễ ra quân vệ sinh môi trường được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia bằng việc dọn dẹp, thu gom, xử lý rác thải, vớt rác trên kênh, rạch, tổng vệ sinh đường phố trên tuyến đường Mạc Thiên Tích và rạch Bần.

Ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, cho biết: "Nhân dịp buổi lễ ra quân này, tôi kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư trên địa bàn cùng chung tay tiếp tục thực hiện các biện pháp, các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng phường luôn "sáng - xanh - sạch - đẹp" và phát triển bền vững".

Phường Ninh Kiều Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường đón Tết 2026 - Ảnh 3.
Phường Ninh Kiều Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường đón Tết 2026 - Ảnh 4.
Phường Ninh Kiều Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường đón Tết 2026 - Ảnh 5.

Phường Ninh Kiều Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường đón Tết 2026 - Ảnh 6.

Phường Ninh Kiều Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường đón Tết 2026 - Ảnh 7.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp

Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều đề nghị các khu vực còn lại trên địa bàn phường hưởng ứng, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, nhằm tạo cảnh quan sạch, đẹp trước thềm năm mới.

