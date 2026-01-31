HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bé trai phải lên bàn mổ vì ăn tóc, bác sĩ cảnh báo tình trạng y khoa hiếm gặp

B.Vân

(NLĐO) - Một bé trai 6 tuổi tại Đà Nẵng phải phẫu thuật khẩn cấp do búi tóc lớn chiếm toàn bộ dạ dày và ruột non

Khoa Ngoại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vừa tiếp nhận và điều trị một bé trai 6 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài, ăn uống kém. 

Qua thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày của bé có một búi tóc lớn, kéo dài xuống ruột non. Đây là một tình trạng y khoa hiếm gặp, buộc phải can thiệp phẫu thuật.

Ca mổ được tiến hành để lấy toàn bộ búi tóc ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Theo các bác sĩ, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể gây tắc ruột, thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bé trai 6 tuổi phải phẫu thuật vì ăn tóc - cảnh báo bệnh hiếm gặp - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiến hành ca phẫu thuật, lấy búi tóc trong bụng một bé trai

Thói quen ăn tóc ở trẻ thường diễn ra âm thầm, khó nhận biết. Nhiều trẻ vẫn sinh hoạt, học tập bình thường nên gia đình dễ bỏ qua. Tóc không thể tiêu hóa, tích tụ dần trong dạ dày và lâu ngày cuộn lại thành khối cứng, gây ra các triệu chứng như đau bụng kéo dài, chán ăn, sụt cân, thiếu máu.

Các bác sĩ cho biết đa số trường hợp chỉ được phát hiện khi búi tóc đã lớn hoặc xuất hiện biến chứng. Khi đó, phẫu thuật gần như là phương án điều trị bắt buộc, còn các biện pháp dùng thuốc hay can thiệp nhẹ thường không hiệu quả.

Bé trai 6 tuổi phải phẫu thuật vì ăn tóc - cảnh báo bệnh hiếm gặp - Ảnh 2.

Búi tóc khổng lồ được lấy ra ngoài

Sau phẫu thuật, trẻ cần được theo dõi cả về sức khỏe lẫn tâm lý để tránh tái diễn. Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên quát mắng hay ép buộc trẻ bỏ thói quen một cách đột ngột, vì điều này có thể khiến trẻ căng thẳng và che giấu hành vi. 

Phụ huynh nên cho trẻ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân, ăn kém, sụt cân, thiếu máu hoặc có hành vi ăn tóc. 

