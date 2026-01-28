Ngày 28-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã quyết định giao cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur (phường Hải Châu) cho Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo hướng bảo tồn, gìn giữ giá trị kiến trúc, đồng thời khai thác thành điểm đến văn hóa – du lịch của thành phố.



Cơ sở này có diện tích đất 2.013 m², diện tích xây dựng hơn 1.085 m², gồm 3 khối nhà. Đây là công trình có kiến trúc Pháp, là dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ đã được UBND thành phố xác định là công trình kiến trúc có giá trị của thành phố.

Biệt thự Pháp cổ ở số 1 Pasteur (phường Hải Châu) được quyết định giao cho Bảo tàng Đà Nẵng quản lý

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cơ sở số 1 Pasteur đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một thiết chế văn hóa cấp thành phố, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục và giao lưu nghệ thuật. Không gian kiến trúc, hạ tầng và cảnh quan của công trình phù hợp để hình thành một thiết chế văn hóa đa năng phục vụ cộng đồng.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng khai thác công trình theo hướng bảo tồn nguyên trạng giá trị kiến trúc nghệ thuật, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng thông qua việc hình thành điểm đến văn hóa – du lịch.

Tại đây dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, giáo dục và giao lưu nghệ thuật với tên gọi "Không gian nghệ thuật Đà Nẵng – Da Nang Arts Space", tổng diện tích sử dụng khoảng 2.065 m².

Trong đó, khu nhà 2 tầng có diện tích 215 m² sẽ được bố trí cho các hoạt động chuyên môn như làm việc, bảo quản hiện vật, nghiên cứu và thẩm định tác phẩm.

Trước đó, ngày 28-10-2025, UBND thành phố thống nhất chủ trương bố trí cơ sở này làm trụ sở Công an phường Hải Châu.

Đến ngày 3-11-2025, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND thành phố cân nhắc việc sử dụng cơ sở số 1 Pasteur theo hướng ưu tiên lĩnh vực văn hóa, nhằm bảo tồn một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật hiếm hoi còn lại của đô thị.

Hiện cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng quản lý, sử dụng.