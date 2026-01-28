HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng giao dinh thự Pháp số 1 Pasteur cho bảo tàng quản lý

B.Vân

(NLĐO) - Dinh thự Pháp số 1 Pasteur là công trình có kiến trúc Pháp, dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ

Ngày 28-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã quyết định giao cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur (phường Hải Châu) cho Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo hướng bảo tồn, gìn giữ giá trị kiến trúc, đồng thời khai thác thành điểm đến văn hóa – du lịch của thành phố.

Cơ sở này có diện tích đất 2.013 m², diện tích xây dựng hơn 1.085 m², gồm 3 khối nhà. Đây là công trình có kiến trúc Pháp, là dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ đã được UBND thành phố xác định là công trình kiến trúc có giá trị của thành phố.

Đà Nẵng giao Dinh thự Pháp số 1 Pasteur cho Bảo tàng quản lý văn hóa - Ảnh 1.

Biệt thự Pháp cổ ở số 1 Pasteur (phường Hải Châu) được quyết định giao cho Bảo tàng Đà Nẵng quản lý

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cơ sở số 1 Pasteur đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một thiết chế văn hóa cấp thành phố, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục và giao lưu nghệ thuật. Không gian kiến trúc, hạ tầng và cảnh quan của công trình phù hợp để hình thành một thiết chế văn hóa đa năng phục vụ cộng đồng.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng khai thác công trình theo hướng bảo tồn nguyên trạng giá trị kiến trúc nghệ thuật, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng thông qua việc hình thành điểm đến văn hóa – du lịch.

Tại đây dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, giáo dục và giao lưu nghệ thuật với tên gọi "Không gian nghệ thuật Đà Nẵng – Da Nang Arts Space", tổng diện tích sử dụng khoảng 2.065 m².

Trong đó, khu nhà 2 tầng có diện tích 215 m² sẽ được bố trí cho các hoạt động chuyên môn như làm việc, bảo quản hiện vật, nghiên cứu và thẩm định tác phẩm.

Trước đó, ngày 28-10-2025, UBND thành phố thống nhất chủ trương bố trí cơ sở này làm trụ sở Công an phường Hải Châu.

Đến ngày 3-11-2025, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND thành phố cân nhắc việc sử dụng cơ sở số 1 Pasteur theo hướng ưu tiên lĩnh vực văn hóa, nhằm bảo tồn một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật hiếm hoi còn lại của đô thị.

Hiện cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng quản lý, sử dụng.

Tin liên quan

Đà Nẵng xem xét giải thể 6 quỹ xã hội, từ thiện

Đà Nẵng xem xét giải thể 6 quỹ xã hội, từ thiện

(NLĐO) - Các quỹ xã hội, từ thiện được Đà Nẵng xếp vào diện xem xét giải thể do không có thông tin hoạt động

Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển, hình thành 3 vùng chức năng trọng điểm

(NLĐO) - Vùng chức năng kinh tế công nghiệp – dịch vụ ven biển phía Đông được xác định là vùng động lực của Đà Nẵng, gồm 54 xã, phường đô thị và ven biển

Đà Nẵng công khai danh sách 7 hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể

(NLĐO) - Các hội quần chúng mà TP Đà Nẵng xem xét giải thể phần lớn không còn hoạt động, không liên hệ được

Đà Nẵng Dinh thự Pháp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo