Becamex đề xuất ưu tiên đường sắt vận tải hàng hóa để giảm 1,5 triệu tấn phát thải tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Becamex đề xuất ưu tiên đường sắt vận tải hàng hóa để giảm 1,5 triệu tấn phát thải tại TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM khởi động đề án chuyển đổi xanh, tập trung giao thông, năng lượng sạch và hạ tầng bền vững, hướng tới phát thải ròng “0” năm 2050.

Sáng 14-11, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (HIDS) phối hợp cùng Đại học VinUni tổ chức hội thảo khoa học "Tham vấn ý kiến về dự thảo Đề án Chuyển đổi Xanh cho TPHCM mới". 

- Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo khoa học "Tham vấn ý kiến về dự thảo Đề án Chuyển đổi Xanh cho TPHCM mới"

Sự kiện thu hút sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan, doanh nghiệp và các bên liên quan, nhằm lấy ý kiến hoàn thiện kế hoạch phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Chuyển đổi xanh TPHCM đồng bộ

- Ảnh 2.

PGS.TS Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học VinUni trình bày đề án tại hội thảo

PGS.TS Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng VinUni, nhấn mạnh quá trình mở rộng TPHCM, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một chiến lược chuyển đổi xanh đồng bộ. 

TP HCM đã thử nghiệm các mô hình du lịch xanh, giao thông xanh, nông nghiệp công nghệ cao và lối sống xanh ứng dụng công nghệ số, AI, IoT.

Dự thảo xác định 76 chỉ tiêu chuyển đổi xanh, bao gồm năng lượng, giao thông – logistics, hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp, lối sống – tiêu dùng bền vững, tài chính và nguồn nhân lực. 

 TPHCM dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi Xanh và Quỹ Chuyển đổi Xanh, huy động 15–20% vốn nhà nước, phần còn lại từ xã hội và quốc tế, để điều phối và triển khai dự án.

Hội thảo cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành áp dụng cơ chế tài chính xanh, phát hành trái phiếu xanh, vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon, đồng bộ hóa quy hoạch năng lượng – giao thông – hạ tầng đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý về dữ liệu. 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi Xanh – Thông minh trực thuộc UBND TP HCM sẽ giám sát và đánh giá kết quả.

Áp lực kép thúc đẩy xanh hóa TP HCM

- Ảnh 4.

Đề án gợi mở nhiều giải pháp trọng điểm: phát triển giao thông – logistics xanh, thúc đẩy metro, xe buýt điện, mô hình đô thị nén gắn với giao thông, mở rộng hạ tầng phi cơ giới, thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại Cần Giờ, Côn Đảo

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng HIDS, nhấn mạnh TPHCM đang chịu sức ép "kép", đó là phải tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong khi phải đối mặt rủi ro ngập úng, ô nhiễm và quá tải hạ tầng. Chuyển đổi xanh vì thế trở thành con đường bắt buộc để phát triển bền vững.

TP HCM sẽ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính – khoa học – công nghệ vùng Đông Nam Bộ, nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức như ô nhiễm nghiêm trọng, hơn 70 điểm ngập, hệ thống thoát nước chỉ đạt 75% công suất, phát thải giao thông cao, quản lý chất thải rắn yếu, nhận thức tiêu dùng chưa bền vững, sụt lún và biến đổi khí hậu.

Dự thảo Đề án gợi mở nhiều giải pháp trọng điểm: Phát triển giao thông – logistics xanh, thúc đẩy metro, xe buýt điện, mô hình đô thị nén gắn với giao thông, mở rộng hạ tầng phi cơ giới, thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại Cần Giờ, Côn Đảo, chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch, xây dựng mạng lưới trạm sạc đồng bộ. 

Trong 9 năm tới, 47 dự án trọng điểm được triển khai, gồm tuyến metro số 2, đường sắt đô thị 3A, tái cấu trúc mạng lưới xe buýt, phát triển trạm sạc công cộng.

- Ảnh 5.

Tập đoàn Becamex đề xuất ưu tiên đường sắt vận tải hàng hóa để giảm 1,5 triệu tấn phát thải tại TPHCM

Góp ý đề án, đại diện Tập đoàn Becamex nhấn mạnh các dự án đường sắt vận tải hàng hóa cần ưu tiên chiến lược, kết nối các khu công nghiệp với cảng, qua đó giảm hơn 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm, giảm 38% lưu lượng giao thông đường bộ. 

Các chuyên gia khác cảnh báo tình trạng sụt lún tại TPHCM đang diễn ra nhanh và nghiêm trọng, đòi hỏi giải pháp giám sát và kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn lâu dài cho thành phố.

Tin liên quan

TP HCM: Cấp thiết giảm phát thải khí mê-tan

TP HCM: Cấp thiết giảm phát thải khí mê-tan

(NLĐO) - Triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ mới đóng vai trò quan trọng giảm phát thải khí mê-tan tại TP HCM

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp FDI tiên phong trong chuyển đổi xanh

(NLĐO)- Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề về môi trường và tăng trưởng xanh.

TP HCM chuyển đổi xanh với xe buýt, xe ôm công nghệ

Tại TP HCM, Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông theo quy mô thành phố mở rộng.

năng lượng sạch TP HCM vận tải hàng hóa becamex Đại học VinUni
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo