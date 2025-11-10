HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp FDI tiên phong trong chuyển đổi xanh

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề về môi trường và tăng trưởng xanh.

Chiều 10-11, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025 với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chủ đề năm nay mang tính thời sự và ý nghĩa sâu sắc, khi được đặt trong bối cảnh thế giới và Việt Nam coi chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, đây cũng là quyết tâm chính trị, là hành động của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới - song hành với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng cũng đã khái quát thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 5 năm 2021 - 2025. Đặc biệt, trong bối cảnh rất khó khăn, thách thức, GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%.

Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam đã nỗ lực để đạt được các kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Theo đó, Việt Nam triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu quả quản lý, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.

Về những định hướng thời gian tới của Việt Nam, Thủ tướng cho biết mục tiêu tổng quát là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời, nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, khai thác các không gian phát triển mới như không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển.

Cùng với đó, ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chia sẻ về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Thủ tướng khẳng định đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, phát triển kinh tế số phải gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nhật Bắc

Về kinh tế xanh, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã đưa ra các cam kết cụ thể tại COP 26 (phát thải ròng về "0" vào 2050). Trong khi đó, chuyển đổi số cũng góp phần minh bạch hóa môi trường đầu tư kinh doanh, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Trong quá trình này, Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ các nước phát triển, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp FDI về vốn, thể chế, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, tham gia xây dựng thể chế, hiện đại hóa quản trị thông minh với tinh thần "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng".

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp FDI tiên phong, dẫn dắt trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh; đồng thời cần kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong quá trình thực hiện đó.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề về môi trường và tăng trưởng xanh. Đặc biệt, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Đồng thời, doanh nghiệp phải có sự thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép, vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh. "Không một quốc gia, nền kinh tế nào, vẫn giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống mà phát triển nhanh và bền vững; chuyển đổi, tìm kiếm và kiến tạo động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu của thế giới ngày nay" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn cởi mở, cầu thị, sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, cùng nhau tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững với giải pháp cốt lõi là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tinh thần "không có gì là không thể", "cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng niềm tin, cùng khát vọng, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng", "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

    Thông báo