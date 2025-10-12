HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TP HCM kỳ vọng Becamex tham gia, đóng góp, xây dựng và phát triển thành phố

Thanh Thảo

(NLĐO) - Thành phố kỳ vọng Becamex sẽ tham gia vào quá trình phát triển của thành phố, nhất là trong các lĩnh vực doanh nghiệp đang có kinh nghiệm và năng lực

Ngày 12-10, các tổ đại biểu (9, 10, 11, 12) tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Becamex. 

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn cùng các đại biểu: Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM; Thiếu tướng Võ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM...

- Ảnh 1.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đoàn tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Becamex, cho biết Becamex IDC với hơn 40 năm thành lập và phát triển tại Bình Dương trước đây, nhưng hiện nay là doanh nghiệp mới của TP HCM, được Thành ủy tin tưởng giao những trọng trách lớn.

Ông Hùng cam kết doanh nghiệp sẽ cố gắng tìm ra những giải pháp tốt nhất và mong muốn tiếp tục được đóng góp vào sự phát triển chung của TP HCM, đặc biệt là những khâu đột phá của Đảng bộ thành phố đề ra.

Ông Hùng cho rằng Becamex đã xây dựng những nền tảng mới, các khu công nghiệp thế hệ mới và đặc biệt với sự hợp tác của Singapore trong gần 40 năm… là những trụ cột quan trọng để đóng góp vào sự phát triển của TP HCM và những tỉnh lân cận. 

Becamex mong muốn được đồng hành trong các chương trình đột phá của Thành phố, đặc biệt là phát triển giao thông công cộng, đường sắt nhanh, metro liên vùng gắn với TOD, kết nối đồng bộ với các trung tâm logistics, cảng biển và sân bay.

Đặc biệt, mô hình hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới – giải pháp chiến lược giúp Thành phố giảm áp lực hạ tầng, đồng thời tạo sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao. 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những kết quả, thành quả của Tập đoàn Becamex đã đóng góp cho Bình Dương trước đây, nay là TP HCM.

"Chúng tôi tin tưởng Becamex sẽ vẫn là những doanh nghiệp trụ cột tham gia, đóng góp, xây dựng và phát triển TP HCM" - bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

- Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Becamex

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, trong thời gian tới, Thành ủy TP HCM mong muốn Becamex cùng với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố đồng hành và tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Song song đó, tiếp tục phát triển các khu công nghiệp của thành phố với mô hình mới mà Becamex có kinh nghiệm.

Thành phố cũng rất kỳ vọng Becamex sẽ tham gia vào quá trình phát triển của thành phố, đặc biệt là trong các lĩnh vực doanh nghiệp đang có kinh nghiệm và có năng lực như: Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; phát triển công nghiệp gắn với đô thị; phát triển hạ tầng an sinh để làm sao cho công nhân lao động ở thành phố được thụ hưởng các dịch vụ tốt nhất, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Becamex đã khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và kết nối vùng – những trụ cột chiến lược đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của TP HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới với vùng đầu não đổi mới sáng tạo tại phường Bình Dương do Tập đoàn Becamex phát triển nổi lên như một giải pháp nền tảng và lâu dài. Hệ sinh thái này vừa góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, giảm áp lực cho thành phố, vừa thúc đẩy nghiên cứu khoa học – công nghệ, nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cấp năng lực doanh nghiệp và giữ chân nhà đầu tư hiện hữu.

Đồng thời, hệ sinh thái này còn thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế vào các ngành công nghệ giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu thế ESG và mục tiêu Net Zero 2050. Chính hệ sinh thái này, cùng với định vị chiến lược vùng Bắc - Tây Bắc, sẽ là chìa khóa để TP HCM hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.



Tin liên quan

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM tham quan trụ sở "kỳ lân" công nghệ VNG

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM tham quan trụ sở "kỳ lân" công nghệ VNG

(NLĐO) - Ông Dương Anh Đức tin tưởng các đại biểu tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm, thông tin có giá trị. Từ đó, có thể vận dụng ngay tại địa phương, đơn vị.

Tổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM tham quan Nhà máy sữa Vinamilk

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 đến 15-10.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đồng thời khảo sát nhiều công trình kinh tế - xã hội.

