Quốc tế

Bền chặt quan hệ Việt Nam - Cuba

Dương Ngọc

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng vững mạnh của quan hệ song phương.

Ngày 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng vững mạnh của quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược; duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, đoàn thể và người dân. Tăng cường trao đổi lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2026...

Bền chặt quan hệ Việt Nam - Cuba- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: HỮU HƯNG

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất gồm: Nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm. 

Cuba khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư nhằm tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp theo mô hình mới nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, yếu tố then chốt để bảo đảm sự phát triển bền vững của Cuba trong bối cảnh hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thành lập các liên doanh sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ sinh phẩm và hóa dược từ Cuba, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển về sinh phẩm và dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam nhằm cung cấp các sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả, nâng cao sức khỏe cộng đồng nhân dân hai nước. Chia sẻ nhận định về tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm bao gồm: Quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học - công nghệ, xây dựng, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân; khuyến khích việc triển khai các chương trình hợp tác trong từng ngành, lĩnh vực, cũng như giữa các tổ chức chính trị - xã hội của hai nước.

Nhiều thỏa thuận hợp tác

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba. Lãnh đạo hai nước chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu Chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong thời gian rất ngắn đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỉ đồng, coi đó là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ trao tượng trưng quà tặng nhân dân Cuba số tiền quyên góp được cho đến nay của chương trình ủng hộ toàn quốc "65 năm quan hệ giữa Việt Nam - Cuba" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì phát động; biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước; các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez đã hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 1-9, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân đã đồng chủ trì cuộc chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân cùng Đoàn. Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân dự Triển lãm ảnh và dự Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Cuba.


