Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bên cạnh 5 văn kiện hợp tác, dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỉ đồng.

Ngày 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa UBND TP HCM và Bộ Y tế Cuba. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác song phương được ký kết trong dịp này bao gồm: Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ Việt Nam và Cuba về đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025-2027.

Biên bản thỏa thuận Kỳ hợp thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Cuba.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa UBND TP HCM và Bộ Y tế Cuba.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục Lưu trữ, Bộ Nội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ Cuba.

Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn Labiofarm.

Dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỉ đồng.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm: Chính trị-ngoại giao là nền tảng, kinh tế-thương mại-đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9-2024), hai đảng, hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng như: Chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, nông nghiệp, năng lượng, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế...; triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển không chỉ trong năm "Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025" mà còn các năm tiếp tới.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Việt Nam

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Việt Nam

(NLĐO)- Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cuba... sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba

(NLĐO) - Đến 12 giờ 16-8, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" nhận gần 250 tỉ đồng ủng hộ từ 1,15 triệu lượt người

