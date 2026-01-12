HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bên trong công xưởng sản xuất mì sợi trộn hóa chất ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM kiểm tra cơ sở sản xuất mì sợi đã phát hiện nhiều sai phạm như trộn hoá chất, hàn the để sợi mì ngon hơn, dai hơn

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã bắt ông Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), chủ hộ kinh doanh Châu Phát (phường Phú Thạnh) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 

Bên trong xưởng sản xuất mì vừa bị Công an TPHCM triệt phá

Qua tin báo của người dân, cuối tháng 12-2025, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất mì sợi của ông Toàn và phát hiện các đối tượng đang sử dụng hàn the, soda và dung dịch silicate – những hóa chất bị cấm – để tăng độ dai, màu sắc cho mì sợi. 

Quy trình sản xuất mì sợi tại cơ sở Châu Phát

Người cầm đầu thừa nhận hành vi này đã diễn ra nhiều năm. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600–700 kg mì sợi có pha hóa chất; trong 3 năm gần đây đã đưa ra thị trường khoảng 800 tấn sản phẩm độc hại. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Mì sợi sau khi thành phẩm 

- Ảnh 1.

Ba người tại cơ sở Châu Phát bị Công an TPHCM bắt

Cũng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Công an TPHCM đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả từ thịt heo với quy mô lớn. 

Cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can, trong đó Lê Quang Quyết (SN 1992) được xác định là chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Đức Đạt (SN 1992) là đối tượng cung cấp nguyên liệu và hóa chất.

Qua kiểm tra các cơ sở tại phường Thới An và phường Hiệp Bình, lực lượng chức năng thu giữ hơn 280 kg thịt bò nghi giả cùng nhiều máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất. 

Các đối tượng khai dùng thịt heo ngâm huyết heo và Sodium Metabisulfite để tạo màu giống thịt bò, sau đó cấp đông, bán cho khoảng 75 quán ăn mỗi ngày, thu lợi bất chính từ 15.000–40.000 đồng/kg.

