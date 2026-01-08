HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh" và đang phối hợp xử lý hai trường hợp này

Ngày 8-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao Công an TPHCM cho biết đã mời T.T.H. (ngụ phường An Phú, TPHCM) và N.T.M.D. (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) do có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bởi công cụ AI.

Các nội dung này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, đồng thời xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm quy định pháp luật.

Công an TPHCM triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh" - Ảnh 1.

Công an TPHCM triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh" - Ảnh 2.

Công an TPHCM làm việc với 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh"

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung "Nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị Công an TPHCM ra lệnh bắt để tạm giam", thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Qua quá trình xác minh và phân tích kỹ thuật chuyên sâu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao Công an TPHCM xác định đây là nội dung hoàn toàn sai sự thật, được tạo dựng bằng công nghệ AI.

Công an TPHCM triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh" - Ảnh 3.

Công an TPHCM triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh" - Ảnh 4.

Thông tin sai sự thật về "bắt MC Quyền Linh" trên mạng xã hội

Clip này được lồng ghép hình ảnh, thông tin giả mạo nhằm gây hiểu nhầm, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Việc tạo lập và phát tán thông tin giả mạo nêu trên không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân liên quan, mà còn gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Theo Công an TPHCM, công nghệ AI ngày càng phát triển nhanh chóng, dễ tiếp cận và mang lại nhiều tiện ích trong đời sống, lao động, sản xuất.

Tuy nhiên, nếu bị lạm dụng, AI có thể trở thành công cụ tạo ra hình ảnh, video, âm thanh giả mạo với độ tinh vi cao, khó phân biệt thật - giả, từ đó phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chủ động kiểm chứng, xác thực thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải hoặc chia sẻ.

Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các hình ảnh, video, nội dung được tạo bằng AI để tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các thông tin nghi vấn, có dấu hiệu giả mạo, sai sự thật người dân cần kịp thời phản ánh cho cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, xử lý, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Quyền Linh Công an TPHCM MC Quyền Linh
