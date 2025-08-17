HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bên trong nhà công vụ khang trang dành cho cán bộ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Bốn dãy nhà công vụ với 265 phòng khép kín, tiện nghi "như khách sạn" ở Quảng Trị sắp hoàn thành, đáp ứng chỗ ở cho gần 500 cán bộ lưu trú.

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

khu giảng đường dãy nhà C - Trường Đại học Quảng Bình có 67 phòng (124 chỗ) đạt 80% tiến độ - Ảnh Hoàng Phúc

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 4 cơ sở nhà công vụ được cải tạo, sửa chữa với tổng cộng 265 phòng. Khi đưa vào sử dụng, các cơ sở này sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 478 người, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ ở cho cán bộ công tác xa, sau khi sáp nhập tỉnh.

Cụ thể: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đồng Hới có 72 phòng (140 chỗ), tiến độ đạt 85%; khu giảng đường dãy nhà C - Trường Đại học Quảng Bình có 67 phòng (124 chỗ) đạt 80%; nhà công vụ do Tỉnh ủy quản lý với 6 phòng đã hoàn thành; khu giảng đường và hành chính Trường Trung cấp Kinh tế có 120 phòng (207 chỗ) đạt 95%.

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Bên ngoài khu nhà công vụ Giảng đường C - Trường Đại học Quảng Bình đã được sơn sửa mới, sạch sẽ - Ảnh Hoàng Phúc

Trong khi đó, nhu cầu thực tế về nhà công vụ trên địa bàn tỉnh lên đến 1.235 người, song hiện mới bố trí được 94 người. Sau khi hoàn thành, các cơ sở mới sẽ ưu tiên sắp xếp chỗ ở dựa trên khoảng cách đến nơi làm việc và tính cấp thiết của từng đơn vị.

Mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã trực tiếp kiểm tra tiến độ. Ông yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, hoàn thiện các hạng mục điện, nước, phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng làm cả ngày nghỉ nếu cần thiết, để đảm bảo nghiệm thu và bàn giao toàn bộ 265 phòng nhà công vụ trước ngày 20-8.

Dưới đây là một số hình ảnh về nhà công vụ mà Báo Người Lao Động ghi nhận:

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Nhà công vụ khang trang với hàng trăm phòng khép kín đang dần hoàn thiện

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Phòng ở trang bị đầy đủ giường, tủ, bàn ghế, điều hòa như khách sạn

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Tiến độ cải tạo nhiều hạng mục đã đạt hơn 90%

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Sàn phòng lát gạch mới, tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng mát.

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 7.

Bên ngoài khu nhà công vụ được sơn sửa mới, sạch sẽ

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 8.

Một dãy nhà công vụ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bàn giao

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 9.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục sơn, điện, nước

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 10.

Khu giảng đường và khu hành chính Trường Trung cấp Kinh tế được cải tạo thành nhà công vụ.

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 11.

Phòng ở trang bị đầy đủ giường, tủ, bàn ghế, điều hòa như khách sạn.

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 13.

Bên trong phòng công vụ được ví như “khách sạn thu nhỏ”

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 15.

Khu nhà công vụ rộng rãi, được quy hoạch gọn gàng.

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 16.

Khu giảng đường Trường Trung cấp Kinh tế được cải tạo thành nhà công vụ

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 18.

Nhà công vụ khang trang với hàng trăm phòng khép kín đang dần hoàn thiện

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 19.

Hành lang rộng thoáng, lát gạch sáng bóng trong khu nhà công vụ.

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 20.

Tiến độ cải tạo nhiều hạng mục đã đạt hơn 90%

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 21.

Một dãy nhà công vụ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bàn giao

Bên trong nhà công vụ tiện nghi "như khách sạn" dành cho cán bộ ở Quảng Trị - Ảnh 22.

Các phòng đạt chuẩn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cán bộ lâu dài

nhà công vụ tỉnh Quảng trị cán bộ lưu trú đẹp như khách sạn nhà công vụ Quảng Trị cán bộ lưu trú Quảng Trị Đại học Quảng Bình Trường Trung cấp Kinh tế
