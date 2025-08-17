Bên trong nhà công vụ khang trang dành cho cán bộ ở Quảng Trị

(NLĐO) – Bốn dãy nhà công vụ với 265 phòng khép kín, tiện nghi "như khách sạn" ở Quảng Trị sắp hoàn thành, đáp ứng chỗ ở cho gần 500 cán bộ lưu trú.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 4 cơ sở nhà công vụ được cải tạo, sửa chữa với tổng cộng 265 phòng. Khi đưa vào sử dụng, các cơ sở này sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 478 người, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ ở cho cán bộ công tác xa, sau khi sáp nhập tỉnh.
Cụ thể: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đồng Hới có 72 phòng (140 chỗ), tiến độ đạt 85%; khu giảng đường dãy nhà C - Trường Đại học Quảng Bình có 67 phòng (124 chỗ) đạt 80%; nhà công vụ do Tỉnh ủy quản lý với 6 phòng đã hoàn thành; khu giảng đường và hành chính Trường Trung cấp Kinh tế có 120 phòng (207 chỗ) đạt 95%.
Trong khi đó, nhu cầu thực tế về nhà công vụ trên địa bàn tỉnh lên đến 1.235 người, song hiện mới bố trí được 94 người. Sau khi hoàn thành, các cơ sở mới sẽ ưu tiên sắp xếp chỗ ở dựa trên khoảng cách đến nơi làm việc và tính cấp thiết của từng đơn vị.
Mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã trực tiếp kiểm tra tiến độ. Ông yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, hoàn thiện các hạng mục điện, nước, phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng làm cả ngày nghỉ nếu cần thiết, để đảm bảo nghiệm thu và bàn giao toàn bộ 265 phòng nhà công vụ trước ngày 20-8.
Dưới đây là một số hình ảnh về nhà công vụ mà Báo Người Lao Động ghi nhận:
