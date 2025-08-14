HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giáo viên "vùng khó" Quảng Trị: Lương hưu thấp, trợ cấp chưa đến tay

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nhiều giáo viên vùng đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị lương hưu thấp dù có hàng chục năm công tác, chưa được nhận trợ cấp lần đầu theo quy định.

Giáo viên "vùng khó" Quảng Trị: Lương hưu thấp, trợ cấp chưa đến tay- Ảnh 1.

Đại biểu Đặng Thị Kim Huệ chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị trong ngày 14-8

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026), đại biểu Đặng Thị Kim Huệ chất vấn vấn đề nhiều giáo viên hợp đồng công tác hàng chục năm nhưng mới được tuyển dụng vào biên chế, thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ít. Thậm chí một số bị truy thu BHXH nhưng không tính theo hệ số lương tại thời điểm công tác.

Cách tính bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH khiến mức lương hưu rất thấp, không tương xứng hơn 30 năm cống hiến. Đặc biệt, nhiều giáo viên còn chưa được nhận trợ cấp lần đầu 10 tháng lương cơ sở khi nhận nhiệm vụ ở địa bạn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010 và 76/2019 của Chính phủ.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị, cho biết việc tính bình quân tiền lương hiện áp dụng theo Luật BHXH 2024, tùy mốc thời gian tham gia. Với người có trên 30 năm công tác, bắt đầu đóng BHXH trong giai đoạn từ ngày 1-1-1995 - 31- 12- 2000, mức lương hưu được tính bình quân 6 năm cuối trước khi nghỉ, không tính bình quân toàn bộ quá trình.

Sở Nội vụ sẽ phối hợp BHXH và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp trường hợp cụ thể, tính toán tương quan tiền lương khi nghỉ hưu và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa luật để đảm bảo quyền lợi.

Với các đối tượng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở cho giáo viên tại thời điểm nhận công tác vùng khó khăn, căn cứ các quy định và phân cấp quản lý thì Sở Nội vụ sẽ đề nghị các xã mới thực hiện rà soát danh sách và lý do chưa được hưởng trợ cấp lần đầu rồi lập danh sách gửi về Sở tổng hợp. Từ đó, Sở phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tin liên quan

Vụ tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình "khấu trừ lương" là không có cơ sở

Vụ tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình "khấu trừ lương" là không có cơ sở

(NLĐO) - Hai đơn tố cáo hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc "khấu trừ lương" và không giải quyết kiến nghị, đều không đủ điều kiện thụ lý.

Nông dân Quảng Trị sắp nhận hỗ trợ đặc biệt sau thiên tai

(NLĐO) - Thiệt hại do thiên tai, nông dân Quảng Trị vừa nhận tin vui khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ đặc biệt để nhanh chóng vực dậy sản xuất.

Gần 1.600 cán bộ Quảng Trị dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng do chưa có nhà công vụ

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị dự kiến chi 120 tỉ đồng hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho gần 1.600 cán bộ chưa có nhà công vụ sau sáp nhập với tỉnh Quảng Bình.

giáo viên vùng khó hệ số lương Sở Nội vụ đóng bảo hiểm xã hội lương hưu giáo viên trợ cấp vùng đặc biệt khó khăn Quảng Trị chính sách cho giáo viên
