Giáo viên "vùng khó" Quảng Trị: Lương hưu thấp, trợ cấp chưa đến tay

Đại biểu Đặng Thị Kim Huệ chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị trong ngày 14-8

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026), đại biểu Đặng Thị Kim Huệ chất vấn vấn đề nhiều giáo viên hợp đồng công tác hàng chục năm nhưng mới được tuyển dụng vào biên chế, thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ít. Thậm chí một số bị truy thu BHXH nhưng không tính theo hệ số lương tại thời điểm công tác.

Cách tính bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH khiến mức lương hưu rất thấp, không tương xứng hơn 30 năm cống hiến. Đặc biệt, nhiều giáo viên còn chưa được nhận trợ cấp lần đầu 10 tháng lương cơ sở khi nhận nhiệm vụ ở địa bạn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010 và 76/2019 của Chính phủ.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị, cho biết việc tính bình quân tiền lương hiện áp dụng theo Luật BHXH 2024, tùy mốc thời gian tham gia. Với người có trên 30 năm công tác, bắt đầu đóng BHXH trong giai đoạn từ ngày 1-1-1995 - 31- 12- 2000, mức lương hưu được tính bình quân 6 năm cuối trước khi nghỉ, không tính bình quân toàn bộ quá trình.

Sở Nội vụ sẽ phối hợp BHXH và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp trường hợp cụ thể, tính toán tương quan tiền lương khi nghỉ hưu và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa luật để đảm bảo quyền lợi.

Với các đối tượng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở cho giáo viên tại thời điểm nhận công tác vùng khó khăn, căn cứ các quy định và phân cấp quản lý thì Sở Nội vụ sẽ đề nghị các xã mới thực hiện rà soát danh sách và lý do chưa được hưởng trợ cấp lần đầu rồi lập danh sách gửi về Sở tổng hợp. Từ đó, Sở phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.