Pháp luật

Bênh con, lãnh án 16 năm tù

Trần Thái

(NLĐO) – Vì bênh con, một người cha ở TPHCM gây án mạng.

TAND TPHCM vừa công bố bản án sơ thẩm đối với Lê Văn T. (SN 1983, quê Đồng Tháp) về tội "Giết người", liên quan vụ việc xảy ra tại công ty may mặc H.S.V. (nay thuộc phường Thuận Giao, TP HCM).

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 22-6-2024, Tường (15 tuổi) đẩy xe máy ra khỏi cổng Công ty H.S.V. thì gặp Chương và Thành đến yêu cầu trả 2 triệu đồng đã mượn trước đó. Tường và Thành xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Người dân xung quanh can ngăn, cả 3 cùng vào quán nước có chủ quán tên Trạng.

Tường gọi điện cho mẹ thông báo tình hình. Nghe tin, Lê Văn T., cha Tường, lấy dao và cây gỗ chở vợ đến hiện trường.

Tường thấy cha, mẹ mình liền cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu của Chương, Chương và Thành đánh lại.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ AI

Lê Văn T. thấy con đang bị đánh nên cầm cây gỗ lao vào đánh Chương và Thành. Ông Trạng và một số người dân xung quanh can ngăn, giật lấy cây gỗ, đẩy Lê Văn T. ra. Nghĩ rằng ông Trạng bên phía hai người đánh con mình nên Lê Văn T. đâm ông Trạng 1 nhát vào bụng.

Sau đó, Lê Văn T. bỏ chạy, bị người dân bắt giữ và trình báo đến công an. Nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Do Tường chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng chỉ chuyển hồ sơ cho Công an phường xử lý hành chính.

HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt Lê Văn T. 16 năm tù về tội "Giết người".

Ngày mai 27-11, xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

Ngày mai 27-11, xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

(NLĐO)- Người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai sắp bị xét xử.

Nhóm đối tượng làm giả tài liệu cơ quan, nhà nước để chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Làm giả tài liệu cơ quan, nhà nước để chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp mua hoá đơn của Hoàng Phi bị điều tra

(NLĐO) - Khách mua hóa đơn khống trải rộng khắp cả nước, Cơ quan CSĐT đã tách hành vi và chuyển nguồn tin tội phạm đến công an của hơn 30 tỉnh, thành.

