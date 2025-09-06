HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh hiếm gặp lộ diện từ dấu hiệu chóng mặt, tê bì tay chân

D.Thu

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân 63 tuổi, khởi phát với dấu hiệu chóng mặt, tê bì tay chân, tưởng rối loạn tiền đình, bất ngờ mắc bệnh hiếm gặp.

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), chiều 5-9 cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân 63 tuổi nhập viện trong tình trạng chóng mặt, loạng choạng kéo dài hai ngày, tê bì tay chân.

Bệnh hiếm gặp lộ diện từ dấu hiệu chóng mặt, tê bì tay chân- Ảnh 1.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt, tê bì tay chân, dễ nhầm với rối loạn tiền đình

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi hội chứng tiền đình và điều trị theo phác đồ, nhưng bệnh không cải thiện.

Sau ba ngày, triệu chứng thần kinh xuất hiện rõ, đó là tình trạng tê bì tứ chi tăng dần, yếu cơ, không thể tự ngồi dậy, kèm nhìn mờ, nói khó, sụp mi và liệt vận nhãn. Hội chẩn chuyên môn gợi ý bệnh nhân mắc hội chứng Guillain–Barré (GBS) – bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp.

Xét nghiệm dịch não tủy và đo điện cơ xác nhận chẩn đoán. Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp thay huyết tương, giúp loại bỏ kháng thể tấn công thần kinh.

Sau hơn một tuần điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, bệnh nhân có thể tự đi lại, thoát khỏi nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Trưởng Khoa Cấp cứu, GBS có thể tiến triển nhanh, gây suy hô hấp và tử vong nếu chẩn đoán muộn. Đây là bệnh khó phát hiện, dễ nhầm với rối loạn tiền đình hoặc bệnh mạch máu não.

"Khi khai thác sâu hơn về tiền sử, bệnh nhân nhớ lại khoảng 10 ngày trước đã từng sốt nhẹ, đau mỏi toàn thân. Chính dữ kiện này, kết hợp với diễn biến bất thường, sau cuộc hội chẩn, bác sĩ đã nghĩ đến hội chứng GBS"- bác sĩ Giang nói.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng kéo dài như chóng mặt, tê bì tay chân, yếu cơ, nhìn mờ, nói khó, người bệnh cần đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Singapore chuyển sản phụ sang TP HCM can thiệp dị tật tim bào thai hiếm gặp

Singapore chuyển sản phụ sang TP HCM can thiệp dị tật tim bào thai hiếm gặp

(NLĐO) - Một bệnh viện hàng đầu Singapore phát hiện thai nhi mắc dị tật tim hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao nên chuyển sản phụ sang TP HCM điều trị.

Thai phụ 3 lần mất con do hội chứng Budd-Chiari hiếm gặp

(NLĐO) - Thai phụ 33 tuổi từng hai lần sảy thai không rõ nguyên nhân, đến lần mang thai thứ ba, ở tuần 26 tiếp tục mất con vì hội chứng Budd-Chiari hiếm gặp.

Báo động bệnh viêm não hiếm gặp tăng bất thường

(NLĐO) - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP HCM) tiếp nhận khoảng 4-5 ca viêm não do biến chứng zona thần kinh. Đây là con số cao bất thường.

bệnh hiếm bệnh hiếm gặp tiền đình tê bì tay chân chóng mặt bệnh thần kinh hội chứng Guillain
