HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bệnh nghề nghiệp cần được quan tâm đúng mức

Thanh Nga

(NLĐO)- Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu đúng và chưa chủ động tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, chưa làm tốt công tác dự phòng để ngăn ngừa bệnh

Chiều 13-4, Thường trực LĐLĐ TPHCM đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp về công tác phối hợp chăm sóc sức khỏe, nhất là khám, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Bệnh nghề nghiệp cần được quan tâm đúng mức - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo PGS. TS. BSCKII Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, tại Việt Nam, danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm hiện nay gồm 35 loại, được chia thành 5 nhóm chính gồm: Nhóm bệnh bụi phổi và phế quản - nhóm bệnh phổ biến và nguy hiểm nhất; Nhóm bệnh nhiễm độc nghề nghiệp; Nhóm bệnh do yếu tố vật lý gây tổn thương vĩnh viễn (đặc biệt là thính lực); Nhóm bệnh da liễu nghề nghiệp; Nhóm bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp.

Trong đó, phân bố tại TPHCM thường có các bệnh bụi phổi bông, nhiễm độc benzen và các bệnh cơ xương khớp (trong ngành dệt may và giày da); bệnh điếc nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến hóa chất làm sạch mạch điện (đối với lao động trong ngành cơ khí và điện tử); bệnh truyền nhiễm và stress nghề nghiệp (trong lĩnh vực dịch vụ và y tế).

Bệnh nghề nghiệp cần được quan tâm đúng mức - Ảnh 2.

PGS. TS. BSCKII Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp chia sẻ một số thông tin về bệnh nghề nghiệp

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, mức độ quan tâm với bệnh nghề nghiệp hiện nay còn chưa đúng mức, có nhiều doanh nghiệp chưa hiểu đúng và chưa chủ động trong việc tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cũng như chưa làm tốt công tác dự phòng để ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp.

Thực tế, hàng năm các doanh nghiệp đều có chương trình khám sức khỏe cho người lao động, tuy nhiên chất lượng khám tại các đơn vị chưa đồng đều, một số nơi chưa đảm bảo; một số lao động rất qua loa với sức khỏe của chính mình. Trong khi đó, theo số liệu nghiên cứu, bệnh tật đang ngày càng trẻ hóa.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới như tăng cường truyền thông về các bệnh nghề nghiệp phổ biến trong từng nhóm ngành nghề, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp; thực hiện khám tầm soát, đánh giá; nếu phát hiện bệnh lý thì sẽ tiến hành khám chuyên sâu…

Bệnh nghề nghiệp cần được quan tâm đúng mức - Ảnh 3.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết thời gian qua, LĐLĐ TPHCM đã chủ động phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện công tác này. Riêng đối với nội dung khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, LĐLĐ TP sẽ cùng với bệnh viện khảo sát, chọn các doanh nghiệp có nguy cơ cao để phối hợp khám tầm soát các bệnh nghề nghiệp cho người lao động, vừa hỗ trợ người lao động vừa tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp.

Bệnh nghề nghiệp cần được quan tâm đúng mức - Ảnh 4.

LĐLĐ TPHCM phối hợp với các cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lao động

Ngoài ra, LĐLĐ TPHCM cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát cũng như đề xuất thành phố có chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động. "Với những giải pháp cụ thể và sự chung tay của các đơn vị, LĐLĐ Thành phố mong muốn chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trong thời gian tới"- ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

Tin liên quan

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

(NLĐO) - Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng và hưởng chế độ BHXH theo quy định mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo