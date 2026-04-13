Bệnh nghề nghiệp cần được quan tâm đúng mức

Chiều 13-4, Thường trực LĐLĐ TPHCM đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp về công tác phối hợp chăm sóc sức khỏe, nhất là khám, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Theo PGS. TS. BSCKII Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, tại Việt Nam, danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm hiện nay gồm 35 loại, được chia thành 5 nhóm chính gồm: Nhóm bệnh bụi phổi và phế quản - nhóm bệnh phổ biến và nguy hiểm nhất; Nhóm bệnh nhiễm độc nghề nghiệp; Nhóm bệnh do yếu tố vật lý gây tổn thương vĩnh viễn (đặc biệt là thính lực); Nhóm bệnh da liễu nghề nghiệp; Nhóm bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp.

Trong đó, phân bố tại TPHCM thường có các bệnh bụi phổi bông, nhiễm độc benzen và các bệnh cơ xương khớp (trong ngành dệt may và giày da); bệnh điếc nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến hóa chất làm sạch mạch điện (đối với lao động trong ngành cơ khí và điện tử); bệnh truyền nhiễm và stress nghề nghiệp (trong lĩnh vực dịch vụ và y tế).

PGS. TS. BSCKII Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp chia sẻ một số thông tin về bệnh nghề nghiệp

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, mức độ quan tâm với bệnh nghề nghiệp hiện nay còn chưa đúng mức, có nhiều doanh nghiệp chưa hiểu đúng và chưa chủ động trong việc tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cũng như chưa làm tốt công tác dự phòng để ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp.

Thực tế, hàng năm các doanh nghiệp đều có chương trình khám sức khỏe cho người lao động, tuy nhiên chất lượng khám tại các đơn vị chưa đồng đều, một số nơi chưa đảm bảo; một số lao động rất qua loa với sức khỏe của chính mình. Trong khi đó, theo số liệu nghiên cứu, bệnh tật đang ngày càng trẻ hóa.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới như tăng cường truyền thông về các bệnh nghề nghiệp phổ biến trong từng nhóm ngành nghề, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp; thực hiện khám tầm soát, đánh giá; nếu phát hiện bệnh lý thì sẽ tiến hành khám chuyên sâu…

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết thời gian qua, LĐLĐ TPHCM đã chủ động phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện công tác này. Riêng đối với nội dung khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, LĐLĐ TP sẽ cùng với bệnh viện khảo sát, chọn các doanh nghiệp có nguy cơ cao để phối hợp khám tầm soát các bệnh nghề nghiệp cho người lao động, vừa hỗ trợ người lao động vừa tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp.

Ngoài ra, LĐLĐ TPHCM cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát cũng như đề xuất thành phố có chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động. "Với những giải pháp cụ thể và sự chung tay của các đơn vị, LĐLĐ Thành phố mong muốn chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trong thời gian tới"- ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.