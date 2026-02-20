Bệnh nhân rơi nước mắt khi nhận món quà Tết bất ngờ

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, khi người người tất bật mua sắm, chơi Tết, nhà nhà đoàn viên thì đâu đó vẫn có những bệnh nhân lặng lẽ đón Tết trên giường bệnh.

Nhằm chia sẻ cùng người bệnh, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phối hợp cùng Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu tổ chức chương trình Bữa cơm dành cho bệnh nhân đang ở lại điều trị và đội ngũ nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại bệnh viện. Tổng cộng 300 suất.

Bữa cơm ấm áp

Những mâm cơm Tết đủ đầy với các món truyền thống như bánh chưng, thịt kho hột vịt, canh bắp cải cuộn thịt, giò lụa, bún thịt xào, trái cây ngày xuân… được trao tận tay người bệnh và y bác sĩ, nhân viên y tế trực Tết.

Không chỉ là bữa ăn ấm áp, chương trình còn gửi gắm sự sẻ chia, động viên tinh thần, góp phần mang đến cảm giác sum họp trong những ngày cuối năm.

Ban Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM chúc Tết bệnh nhân

Phát biểu tại chương trình, ThS.BS.CKII Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thông qua bữa cơm sẽ mang đến cho người bệnh và đội ngũ nhân viên y tế một không khí Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Dù phải ở lại bệnh viện điều trị hay làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh, mọi người vẫn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của bệnh viện".

Bệnh nhân Bệnh viện Ung Bướu TPHCM có một bữa cơm Tết ấm áp

Bà T.T. (65 tuổi, quê Đồng Nai) rơm rớm nước mắt: "Được ăn bữa cơm ngày Tết với thịt kho hột vịt, bánh chưng… tôi rất cảm động. Cứ tưởng năm nay, tôi và các bệnh nhân ở đây không có Tết".

The Odys Boutique Hotel và nhà hàng BÚP Sky Cuisine (TPHCM) đã gửi 200 suất bánh mì, sữa tươi đến các bệnh nhi và người thân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Những suất bánh mì và sữa tươi như lời động viên đến những bệnh nhân còn khó khăn

Phong bao lì xì đỏ

Vào Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình "Lì xì đầu xuân - Ấm lòng người bệnh" tại 2 cơ sở, mang không khí Tết ấm áp đến với những người bệnh đang điều trị nội trú không thể về sum họp cùng gia đình.

Ban giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM lì xì, động viên bệnh nhi đang điều trị

Ban Giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa, phòng đã trực tiếp trao tặng hơn 400 bao lì xì (100.000 đồng/bao) đến người bệnh nội trú. Những phong bao đỏ thắm đầu năm không chỉ là món quà đầu xuân mà còn gửi gắm lời chúc sức khỏe, bình an và nhiều may mắn trong năm mới.

Chương trình ý nghĩa này có được nhờ sự đồng hành, chung tay của các nhà hảo tâm.

Bệnh nhân xúc động khi được nhân bao lì xì đỏ

Chị N.T.O, đang điều trị tại Khoa Nội Cơ xương khớp, bày tỏ: "Em đang điều trị bệnh nên sức khỏe còn yếu, dù nhà không quá xa nhưng cũng không thể về đón Tết cùng gia đình. Những ngày này được bệnh viện quan tâm, thăm hỏi, em thấy rất ấm lòng. Hôm nay, lại được lì xì đầu năm, em thật sự rất vui và xúc động".

Sự quan tâm, động viên giúp bệnh nhân an tâm điều trị

Những lời chia sẻ chân thành ấy chính là động lực để đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện tiếp tục nỗ lực chăm sóc người bệnh không chỉ bằng chuyên môn mà còn bằng sự yêu thương, đồng hành và sẻ chia để dù ở lại bệnh viện trong những ngày Tết, người bệnh vẫn cảm nhận được sự ấm áp và nghĩa tình đầu xuân.