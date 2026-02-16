Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện thành công 4 ca ghép tạng trong đêm giáp Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện thành công 4 ca ghép tạng trong đêm giáp Tết

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc, hơn 200 y - bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã được huy động để triển khai đồng bộ 5 ca phẫu

Ngày 16-2, (nhằm ngày 29 tháng Chạp), Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng gồm ghép tim, ghép gan và 2 ca ghép thận trong thời khắc cận kề Giao thừa, mang lại cơ hội sống cho các người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện thành công 4 ca ghép tạng trong đêm giáp Tết - Ảnh 1.

Đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM tri ân người hiến tạng

Trước đó, từ ngày 27 Tết, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp người bệnh bị tai biến mạch máu não nặng, tiên lượng rất xấu và có nguy cơ tiến triển đến chết não. Mặc dù các ê-kíp hồi sức tích cực đã nỗ lực điều trị tối đa, tình trạng người bệnh không cải thiện. Sau khi được Phòng Công tác xã hội bệnh viện tư vấn đầy đủ và thấu đáo, gia đình người bệnh đã đồng thuận hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể người theo đúng quy định pháp luật, thể hiện nghĩa cử nhân văn sâu sắc.

Ngày 28 Tết, sau khi hoàn tất quy trình xác định chết não theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, bệnh viện đã khẩn trương kích hoạt quy trình điều phối và ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc, hơn 200 y - bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa đã được huy động để triển khai đồng bộ 5 ca phẫu thuật, bao gồm 1 ca lấy tạng, 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận. Các ca ghép được thực hiện xuyên đêm và hoàn tất vào ngày 29 Tết.

Các ê-kíp hồi sức, gây mê, phẫu thuật, điều dưỡng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cùng các bộ phận hành chính, hậu cần, vận chuyển đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm toàn bộ quy trình được triển khai đúng quy định chuyên môn, an toàn và hiệu quả.

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện thành công 4 ca ghép tạng trong đêm giáp Tết - Ảnh 2.

Gần 200 y - bác sĩ, nhân viên y tế được điều động để thực hiện 5 ca phẫu thuật cùng một lúc

Trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhiều nhân viên y tế đang trên đường về quê hoặc đang ở bên gia đình đã chủ động quay trở lại Bệnh viện để tham gia các ca ghép. Các ê-kíp xác định đây là nhiệm vụ chuyên môn ưu tiên, với mục tiêu cao nhất là giành lại sự sống cho những người bệnh.

Việc thực hiện đồng thời 4 ca ghép trong thời điểm đặc biệt này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong lĩnh vực ghép tạng, mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Quyết định nhân văn này đã góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân ái và giá trị của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.

Tin liên quan

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện song song 2 ca ghép tạng

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện song song 2 ca ghép tạng

(NLĐO) - Hai người bệnh với độ tuổi và bệnh cảnh khác nhau cùng bước vào cuộc đại phẫu cùng một thời điểm để giành lại sự sống.

Hơn hai thập kỷ ghép tạng nhi, hàng chục trẻ em được cứu sống

(NLĐO) - 21 năm qua, mỗi ca ghép tạng không chỉ là thành tựu y khoa mà còn là cơ hội cho trẻ mắc bệnh nặng được trở lại trường học, vui chơi và tiếp tục ước mơ.

Kỳ tích: 72 giờ lịch sử tại Chợ Rẫy, 7 ca ghép tạng

(NLĐO) - Chỉ trong 3 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc xuyên ngày đêm, ghép tạng cứu 7 người. Đặc biệt là ca ghép phổi lần đầu tại khu vực phía Nam.

ghép tạng hồi sức tích cực ca phẫu thuật nhân viên y tế đại học y dược Tết nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo