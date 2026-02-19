HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hơn 18.000 ca cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 5 ngày Tết

N.Dung

(NLĐO) - Hơn 358.000 lượt khám, cấp cứu trong 5 ngày Tết, riêng cấp cứu nghi do tai nạn giao thông hơn 18.000 ca, nhiều chỉ số giảm so với cùng kỳ.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ, từ 7 giờ ngày 18-2 đến 7 giờ ngày 19-2 (mùng 3 Tết), các cơ sở y tế cả nước khám, cấp cứu hơn 59.700 lượt người.

Hơn 18.000 ca cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 5 ngày Tết - Ảnh 1.

Hơn 111.000 người bệnh đang cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. Ảnh: Bệnh viện 108

Cấp cứu nghi do tai nạn giao thông tăng nhẹ

Đến nay, sau 5 ngày nghỉ Tết (từ 14 đến 19-2), tổng số lượt khám, cấp cứu là hơn 358.000. Các cơ sở y tế thực hiện hơn 14.100 ca phẫu thuật, trong đó gần 2.500 ca cấp cứu. Sau 5 ngày nghỉ, tổng số trẻ chào đời tại bệnh viện là hơn 11.000, với 5.239 ca mổ đẻ.

Đến sáng 19-2, có 111.325 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, tăng so với 98.129 người tại thời điểm sáng 18-2.

Tổng số ca tử vong trong 24 giờ, gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và trường hợp nặng xin về, là 337. Lũy kế 5 ngày qua là 1.388 ca.

Trong 24 giờ - từ 7 giờ ngày 18-2 đến 7 giờ ngày 19-2 (mùng 3 Tết), cả nước ghi nhận hơn 4.000 lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông. Tính chung 5 ngày nghỉ Tết, con số này là hơn 18.200 trường hợp. Số chuyển viện nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ là 338 ca; lũy kế 5 ngày là hơn 1.600 ca.

Ngày mùng 3 Tết ghi nhận 28 ca tử vong nghi do tai nạn giao thông, gồm 13 trường hợp tử vong trước viện, 6 trường hợp tại viện và 9 trường hợp nặng xin về. Sau 5 ngày nghỉ, tổng số người tử vong là 123, trong đó 55 ca trước viện, 27 ca tại viện và 41 ca tiên lượng nặng xin về.

Theo báo cáo, các số liệu này do bệnh nhân và người nhà cung cấp, chưa được xác minh, đối chiếu nguyên nhân.

Đến sáng 19-2, hơn 5.500 người nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số lượt cấp cứu nghi do tai nạn giao thông tăng nhẹ, song số nhập viện và tử vong có xu hướng giảm.

Trong mùng 3 Tết, cả nước ghi nhận 32 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, trong đó 14 ca phải nhập viện theo dõi. Tai nạn liên quan vũ khí, vật liệu nổ tự chế ghi nhận 19 trường hợp. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn do pháo nổ giảm rõ rệt.

Trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế tiếp nhận 57 trường hợp nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; 29 người phải nhập viện và 3 trường hợp tử vong.

Gần 100 người cấp cứu do ngộ độc, rối loạn tiêu hóa

Cũng trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 91 trường hợp khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa; lũy kế 5 ngày nghỉ Tết là hơn 430 ca. 

Báo cáo ghi nhận một trường hợp tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu; tổng số trong 5 ngày nghỉ Tết cũng là 1 ca. Suốt 5 ngày qua, ngành y tế chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Bộ Y tế đánh giá việc khám chữa bệnh dịp Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ sở y tế bảo đảm đủ máu, thuốc, sinh phẩm, dịch truyền, đáp ứng công tác cấp cứu, điều trị.

So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số ca khám, cấp cứu, nhập viện và tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Tai nạn nghi do pháo nổ cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tin liên quan

Những bệnh thường gặp khi du xuân

Những bệnh thường gặp khi du xuân

(NLĐO) - Phòng bệnh thường gặp khi du xuân là khuyến cáo của ngành y tế trước nguy cơ cúm mùa, sởi và ngộ độc thực phẩm tăng dịp đầu năm.

Trực thăng cấp cứu xuyên Tết: Sẵn sàng 24/7

(NLĐO) - Trong khi nhiều người quây quần bên gia đình dịp Tết Nguyên Đán, các tổ cấp cứu đường không vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng 24/7.

Chúc Tết bác sĩ Trường Sa qua Telemedicine, bệnh viện cấp cứu xuyên giao thừa

(NLĐO) - Qua Telemedicine, lãnh đạo Bệnh viện 108 chúc Tết cán bộ tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

cấp cứu khám chữa bệnh tai nạn giao thông Tết cơ sở khám chữa bệnh tai nạn giao thông tết 2026 bính ngọ 2026 số ca cấp cứu Tết ngộ độc thực phẩm Tết thống kê y tế dịp Tết
