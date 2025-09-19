HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

"Bệnh ung thư bị lãng quên” tăng bất thường ở người trẻ

Anh Thư

(NLĐO) - Theo các phân tích mới, một loại ung thư trước đây rất hiếm gặp và hầu như gặp ở người lớn tuổi đang xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ.

Viết trên chuyên san khoa học The Conversation, GS Justin Stebbing từ Đại học Anglia Ruskin cho biết sự phổ biến dần của bệnh ung thư ruột thừa ở người trẻ đang khiến các chuyên gia trên thế giới bối rối.

"Bệnh ung thư bị lãng quên” tăng bất thường ở người trẻ - Ảnh 1.

Ung thư ruột thừa đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa - Ảnh minh họa: THE CONVERSATION

Theo GS Stebbing, ung thư ruột thừa trước đây rất hiếm gặp đến mức hầu hết mọi người không hề nghĩ đến.

Trong nhiều thập kỷ, đây là loại bệnh mà các bác sĩ chỉ gặp phải 1-2 lần trong suốt sự nghiệp, hầu như luôn được phát hiện ở người lớn tuổi.

"Nhưng giờ đây, một xu hướng đáng ngạc nhiên và đáng lo ngại đang nổi lên: Ung thư ruột thừa đang được chẩn đoán ngày càng thường xuyên hơn, ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến những người ở độ tuổi 30, 40, thậm chí trẻ hơn" - ông cho biết.

GS Stebbing viện dẫn một nghiên cứu mới từ Mỹ, được công bố trên tạp chí y học Annals of Internal Medicine, cho thấy số ca ung thư ruột thừa đã tăng đáng kể ở những người sinh sau thập niên 1970, gấp 3-4 lần khi so với những người sinh vào thập niên 1940.

Theo GS Stebbing, mặc dù con số tổng thể vẫn còn nhỏ - chỉ vài ca trên một triệu người mỗi năm - nhưng sự gia tăng nhanh chóng này là rất đáng chú ý, nhất là khi hiện nay cứ 3 ca thì có 1 ca là ở người dưới 50 tuổi, một tỉ lệ cao hơn nhiều so với các loại ung thư đường tiêu hóa khác.

Nguyên nhân đằng sau sự gia tăng này vẫn chưa rõ ràng, nhưng chuyên gia Anh này cho rằng "nghi phạm" hàng đầu là sự thay đổi mạnh mẽ về lối sống và môi trường trong vài thập kỷ qua.

Tỉ lệ béo phì tăng vọt kể từ những năm 1970, mà tình trạng này là yếu tố nguy cơ của hơn 10 loại ung thư.

Thứ chính yếu gây ra béo phì - chế độ ăn uống giàu thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường... cũng là yếu tố độc lập thúc đẩy ung thư đường tiêu hóa và nhiều dạng ung thư khác.

Song song đó là hoạt động thể chất giảm sút, các yếu tố môi trường mà thế hệ trước chưa từng phải đối mặt: Công nghiệp hóa sản xuất lương thực, sử dụng nhựa và hóa chất tràn lan, thay đổi về chất lượng nước...

Tuy vẫn cần thêm bằng chứng để chỉ rõ nguyên nhân khiến ung thư ruột thừa phổ biến hơn, nhưng chắc chắn một lối sống lành mạnh, cố gắng hạn chế các yếu tố nguy cơ nói trên, là cách để bạn phòng ngừa căn bệnh này cũng như các loại ung thư khác.

