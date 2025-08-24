HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mỹ: Đột phá mới về vắc-xin mRNA trị ung thư

Thu Anh

(NLĐO) - Một loại vắc-xin mRNA trị ung thư mới đã cho thấy khả năng đánh thức hệ thống miễn dịch và tiêu diệt khối u ở động vật thí nghiệm.

Viết trên tạp chí y học Nature Biomedical Engineering, nhóm nghiên cứu từ Đại học Florida (UF - Mỹ) cho biết loại vắc-xin mRNA trị ung thư mà họ đang phát triển vừa đạt được thành công trong bước thử nghiệm trên chuột.

Đây là một loại vắc-xin trị ung thư mang tính phổ quát - tức có thể ứng dụng đối với nhiều bệnh ung thư - được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với liệu pháp miễn dịch.

Mỹ: Đột phá mới về vắc-xin mRNA trị ung thư - Ảnh 1.

Một loại vắc-xin mRNA mới đem lại hy vọng cho các bệnh nhân mắc ung thư kháng thuốc - Minh họa AI: Thu Anh

Cụ thể hơn, thay vì nhắm vào một protein khối u cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ cần tăng cường hệ miễn dịch cũng khiến ung thư dễ bị tấn công.

Khi kết hợp với thuốc miễn dịch, các khối u kháng thuốc đã co lại. Trong một số trường hợp, chỉ một mình vắc-xin đã đủ tiêu diệt khối u.

Theo SciTech Daily, thay vì nhắm mục tiêu vào các protein mục tiêu cụ thể của các loại bệnh ung thư, vắc-xin mRNA mới này chỉ làm điều đơn giản là kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn.

Vắc-xin được tạo ra bằng cách kết hợp các hạt nano lipid và mRNA - tức RNA thông tin, có trong mọi tế bào bao gồm tế bào khối u, đóng vai trò là bản thiết kế cho quá trình sản xuất protein.

Đối với các con chuột thí nghiệm mắc bệnh u hắc tố, họ đã kết hợp công thức mRNA với một loại thuốc miễn dịch trị liệu phổ biến gọi là chất ức chế PD-1, một loại kháng thể đơn dòng cố gắng "giáo dục" hệ thống miễn dịch rằng khối u là vật lạ.

Kết quả cho thấy hệ miễn dịch đã hoạt động tốt hơn hẳn, giúp tiêu diệt cả những khối u kháng thuốc.

Tiến xa hơn một bước, trên các con chuột mắc các loại ung thư da khác, cũng như ung thư xương và não, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những tác dụng có lợi khi thử nghiệm vắc-xin mRNA như liệu pháp điều trị đơn lẻ. Một số khối u đã biến mất hoàn toàn.

Theo TS-BS Elias Sayour từ UF Health, vắc-xin trị ung thư này có tiềm năng trở thành một phương pháp thay thế cho phẫu thuật, xạ trị và hóa trị trong việc chống lại các trường hợp ung thư kháng thuốc.

Tin liên quan

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp

(NLĐO) - Sử dụng phương pháp xạ trị proton mang lại lợi ích to lớn cho các bệnh nhi ung thư và những trường hợp khối u phức tạp.

Ca bệnh hy hữu: Mẹ mắc ung thư sinh con khỏe mạnh

(NLĐO) - Bất ngờ phát hiện ung thư đại tràng khi thai nhi mới 26 tuần tuổi, một thai phụ đối diện nguy cơ mất con lẫn tính mạng.

Dấu hiệu một loại ung thư có thể ẩn trong giọng nói

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển phương pháp mới giúp xác định một loại ung thư vùng đầu - cổ chỉ nhờ giọng nói.

ung thư liệu pháp miễn dịch vắc-xin trị ung thư vắc-xin ung thư vắc-xin mRNA
