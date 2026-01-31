Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống thông tim hiện đại

Ngày 31-1, Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam đồng thời tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế "Cập nhật kỹ thuật mới thông tim can thiệp và điều trị rối loạn nhịp".

Lãnh đạo UBND TPHCM, Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, BHXH TPHCM cùng cắt băng khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tại buổi lễ, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết công trình là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Y tế, đặc biệt là việc bố trí nguồn kinh phí từ gói tăng thu 500 tỉ đồng dành cho bệnh viện.

Từ nguồn lực này, bệnh viện đã triển khai cải tạo toàn diện khu can thiệp tim mạch, thay thế hệ thống cũ vốn đã lạc hậu, được đầu tư rời rạc và thiếu đồng bộ trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng Bộ Y tế và các sở, ban, ngành, bệnh viện tham quan hệ thống thông tim can thiệp vừa được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo BS Việt, việc đồng bộ hóa trang thiết bị đã mang lại bước tiến quan trọng trong năng lực chuyên môn, giúp bệnh viện có thể chẩn đoán và điều trị hiệu quả nhiều trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp mà trước đây chưa thể phát hiện hoặc buộc phải "bó tay" do hạn chế về kỹ thuật.

"Có những bệnh lý trước kia bị bỏ sót không phải vì không tồn tại, mà vì chúng ta chưa đủ điều kiện để chẩn đoán và can thiệp" - BS Việt nhấn mạnh.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu tại khu vực phía Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều trị và cứu sống người bệnh.

Hệ thống can thiệp hiện đại nâng tầm điều trị khu vực phía Nam

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức khẳng định việc sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cùng nguồn tăng thu đã giúp công tác mua sắm trang thiết bị y tế được triển khai kịp thời, đúng quy định. Nhờ đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã được trang bị hệ thống phòng can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam.

Về lâu dài, Thứ trưởng nhấn mạnh hệ thống sẽ đóng vai trò trung tâm trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Đây là nơi tiếp nhận các kỹ thuật tiên tiến từ quốc tế, sau đó lan tỏa đến các cơ sở y tế tại khu vực phía Nam và trên cả nước.