Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống thông tim hiện đại

Tin, ảnh, clip: Hải Yến

(NLĐO) - Hệ thống này có thể chẩn đoán, điều trị các trường hợp bệnh tim mạch phức tạp mà trước đây chưa thể phát hiện do hạn chế về kỹ thuật

Ngày 31-1, Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam đồng thời tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế "Cập nhật kỹ thuật mới thông tim can thiệp và điều trị rối loạn nhịp".

Bác sĩ xúc động khi có hệ thống can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND TPHCM, Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, BHXH TPHCM cùng cắt băng khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tại buổi lễ, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết công trình là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Y tế, đặc biệt là việc bố trí nguồn kinh phí từ gói tăng thu 500 tỉ đồng dành cho bệnh viện. 

Từ nguồn lực này, bệnh viện đã triển khai cải tạo toàn diện khu can thiệp tim mạch, thay thế hệ thống cũ vốn đã lạc hậu, được đầu tư rời rạc và thiếu đồng bộ trong nhiều năm qua.

Bác sĩ xúc động khi có hệ thống can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng Bộ Y tế và các sở, ban, ngành, bệnh viện tham quan hệ thống thông tim can thiệp vừa được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo BS Việt, việc đồng bộ hóa trang thiết bị đã mang lại bước tiến quan trọng trong năng lực chuyên môn, giúp bệnh viện có thể chẩn đoán và điều trị hiệu quả nhiều trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp mà trước đây chưa thể phát hiện hoặc buộc phải "bó tay" do hạn chế về kỹ thuật. 

"Có những bệnh lý trước kia bị bỏ sót không phải vì không tồn tại, mà vì chúng ta chưa đủ điều kiện để chẩn đoán và can thiệp" - BS Việt nhấn mạnh.

Bác sĩ xúc động khi có hệ thống can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam - Ảnh 3.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu tại khu vực phía Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều trị và cứu sống người bệnh.

Hệ thống can thiệp hiện đại nâng tầm điều trị khu vực phía Nam

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức khẳng định việc sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cùng nguồn tăng thu đã giúp công tác mua sắm trang thiết bị y tế được triển khai kịp thời, đúng quy định. Nhờ đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã được trang bị hệ thống phòng can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam.

Về lâu dài, Thứ trưởng nhấn mạnh hệ thống sẽ đóng vai trò trung tâm trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Đây là nơi tiếp nhận các kỹ thuật tiên tiến từ quốc tế, sau đó lan tỏa đến các cơ sở y tế tại khu vực phía Nam và trên cả nước. 

Trao đổi bên lề buổi lễ, BS Kiều Ngọc Dũng, Trưởng Khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong chuyên ngành rối loạn nhịp tim hiện nay, bốn nhóm bệnh lý gây gánh nặng lớn gồm đột quỵ, đột tử, suy tim và ngất xỉu.

Trước đây, do hạn chế về trang thiết bị, nhiều bệnh nhân dù có nhu cầu điều trị cao nhưng chưa thể tiếp cận các phương pháp can thiệp tối ưu. Việc đưa vào vận hành hệ thống máy móc hiện đại cho phép các bác sĩ chẩn đoán, tiếp cận và điều trị hiệu quả cả những dạng rối loạn nhịp phức tạp, nguy hiểm, từ đó giảm nguy cơ biến cố tim mạch và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Đáng chú ý, hệ thống dựng hình bản đồ điện học – giải phẫu tim ba chiều giúp xác định chính xác ổ phát nhịp gây rối loạn, theo dõi đường đi của dụng cụ trong buồng tim và kiểm soát lực tiếp xúc với cơ tim, qua đó bảo đảm an toàn và hạn chế biến chứng.

Tin liên quan

Thống kê đáng lưu ý từ Bệnh viện Chợ Rẫy

Thống kê đáng lưu ý từ Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 5-1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết qua 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2026 (từ ngày 1 đến 4-1), số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Bệnh viện Chợ Rẫy đạt giải nhất “Cơ sở y tế không khói thuốc lá”

(NLĐO) - Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” tôn vinh các bệnh viện xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc.

Người đàn ông được Bệnh viện Chợ Rẫy ghép phổi xuất viện

(NLĐO) - Từ chỗ chỉ đi vài bước đã khó thở, đến nay, người đàn ông 39 tuổi tự tin đi lại sau ca ghép phổi từ người cho chết não.

Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật tim bệnh tim mạch chuyển giao công nghệ bệnh tim hiện đại thông tim rối loạn nhịp
