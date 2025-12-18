HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tài xế vụ xe cứu thương tông xe đầu kéo rồi bốc cháy

Hải Yến

(NLĐO) - Xe cứu thương không thuộc sở hữu của Bệnh viện Chợ Rẫy và tài xế cũng không phải là nhân viên của bệnh viện.

Chiều 18-12, liên quan đến vụ tai nạn xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy làm 3 người chết trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây vào sáng cùng ngày, BSCK2 Trương Thế Hiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Phương tiện gặp nạn là xe vận chuyển của một đơn vị bên ngoài, có ký hợp đồng với bệnh viện về việc cho phép xe ra vào cổng nhằm phục vụ công tác đón, trả bệnh nhân cũng không phải là hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn.

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo BS Hiệp, chiếc xe trên không thuộc sở hữu của Bệnh viện Chợ Rẫy và tài xế cũng không phải là nhân viên của bệnh viện.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Sau vụ tai nạn, có hai nạn nhân được sơ cứu tại Bệnh viện Long Khánh (Đồng Nai). Trong đó, một trường hợp được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh nhân V.V.H. (75 tuổi, ngụ Gia Lai). 

Bệnh nhân được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu lúc 4 giờ 15 cùng ngày trong tình trạng tỉnh táo, điểm GCS 15, huyết áp 90/60 mmHg, mạch 102 lần/phút.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bỏng – Tạo hình với chẩn đoán bỏng lửa diện tích 5% độ II vùng mặt và tứ chi, kèm viêm gan C mạn tính.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tùy theo tình trạng cấp cứu, bác sĩ sẽ đánh giá và xử trí phù hợp ngay khi tiếp nhận bệnh nhân. 

Bệnh viện luôn đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị theo đúng quy trình và yêu cầu chuyên môn. Đối với trường hợp bệnh nhân V.V.H., lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với bệnh nhân cùng gia đình.

CLIP: Xe cứu thương tông xe đầu kéo, 3 người chết

Bệnh viện Chợ Rẫy tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn 3 người tử vong cao tốc Long Thành - Dầu Giây
