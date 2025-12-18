HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhận định ban đầu vụ xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy làm 3 người chết

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Cơ quan chức năng nhận định khả năng lái xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ và chạy tốc độ cao khi vào khu vực trạm dừng nghỉ

Ngày 18-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy làm 3 người chết.

Thông tin mới vụ xe cứu thương tông đuôi xe container rồi bốc cháy làm 3 người chết - Ảnh 1.

Xe cứu thương cháy ngùn ngụt sau khi tông đuôi container

Thông tin mới vụ xe cứu thương tông đuôi xe container rồi bốc cháy làm 3 người chết - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, kết quả kiểm tra cho thấy lái xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu khả năng lái xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ và chạy tốc độ cao khi vào khu vực trạm dừng nghỉ.

Hơn 0 giờ ngày 18-12, tại khu vực trạm dừng nghỉ Km41 trên cao tốc TPHCM-Long Thanh-Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây), thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương mang biển số 51B-512... đã va chạm mạnh vào phía sau xe đầu kéo 38H-021... kéo theo sơ-mi rơ-moóc 38R-018... do tài xế N.V.K. (45 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo đang dừng đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Cú va chạm khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe có 5 người, trong đó 2 người kịp thoát ra ngoài, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh.

3 người bị mắc kẹt trong xe và tử vong do cháy. Xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy

Danh tính các nạn nhân ban đầu được xác định: Ông Võ Văn Huấn (75 tuổi, Gia Lai) - được cứu sống; bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi, Gia Lai) - được cứu sống.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, bệnh nhân) tử vong.

Ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) tử vong.

Lái xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ nhân thân) tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT số 8 - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an xã Xuân Quế điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

kết quả kiểm tra cháy xe tử vong công an tỉnh đồng nai xe cứu thương cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây trạm dừng nghỉ
