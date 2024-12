Bệnh viện Đa khoa Gia Định bị xử phạt vì người hành nghề không đăng ký

Ngày 23-12, Sở Y tế TP HCM vừa công bố kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế từ ngày 15-12 đến 21-12.

Qua phản ánh, Thanh tra Sở Y tế đã xác minh và kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Louis Academy (địa chỉ 272-274 đường Ba Tháng Hai, phuờng 12, quận 10) và Bệnh viện Đa khoa Gia Định (địa chỉ 425-427-429 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Louis Academy (Dr.Han) không có dấu hiệu hoạt động khám, chữa bệnh, chỉ có 1 nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên, kiểm tra tại tài khoản mạng xã hội Facebook "Dr.Han Plastic Surgery" lại có hoạt động quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh lĩnh vực thẩm mỹ.

Cũng liên quan đến phản ánh này, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Gia Định và được bệnh viện khẳng định không có hợp đồng hợp tác với Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Dr Han. Nhưng bệnh viện tiếp nhận khách hàng do cơ sở Dr Han giới thiệu đến và được bác sĩ của bệnh viện thực hiện tư vấn, phẫu thuật.

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế phát hiện bệnh viện vi phạm quy định khi người hành nghề không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt vi phạm hành chính bệnh viện này.

Cơ sở thứ 2 là Công ty TNHH Master Vũ Vương (địa chỉ 37 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú Nhuận), đã gây tai biến thẩm mỹ do xóa xăm vùng lưng bằng laser. Thanh tra Sở Y tế đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định khi tiếp nhận nạn nhân N.N.A (20 tuổi) từ cơ sở trên bị sốc phản vệ do thuốc tê sau khi xoá xăm tại đây. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, tổn thương cơ tim do nhiễm trùng.

Thanh tra Sở đã kiểm tra công ty trên, phát hiện công ty chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động và có các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính vì hành nghề khi không có chứng chỉ hành nghề; sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục xử lý nghiêm các sai phạm của cơ sở, cá nhân và công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Sở Y tế yêu cầu người hành nghề khám, chữa bệnh tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo an toàn, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người bệnh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật và bị lên án vì vi phạm các chuẩn mực đạo đức y khoa.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân khi lựa chọn cơ sở y tế để sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thẩm mỹ… phải tìm hiểu và kiểm chứng thông tin trước khi quyết định sử dụng dịch vụ. Người dân có thể tra cứu thông tin cơ sở khám chữa bệnh theo địa chỉ "https://tracuu.khambenh.gov.vn". Khi phát hiện cơ sở y tế hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh, liên hệ ngay đường dây nóng của Sở Y tế: 0989.401.155 hoặc tải ứng dụng "Y tế trực tuyến" để cung cấp thông tin giúp Thanh tra Sở Y tế kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời.