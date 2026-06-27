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Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế ra mắt hệ thống chụp CT quang phổ tiên tiến

Q.Nhật

(NLĐO) - Đây là hệ thống chụp cắt lớp vi tính quang phổ tiên tiến với ứng dụng AI toàn diện, giúp chẩn đoán chính xác bệnh tim mạch, ung bướu và thần kinh.

Ngày 27-6, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính quang phổ tiên tiến Philips Spectral CT 7500 với ứng dụng AI toàn diện, giúp chẩn đoán chính xác bệnh tim mạch, ung bướu và thần kinh.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế ra mắt hệ thống chụp CT quang phổ tiên tiến nhất - Ảnh 1.

Máy CT quang phổ hiện đại bậc nhất miền Trung được trang bị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT) quang phổ tiên tiến Philips Spectral CT 7500 cung cấp hình ảnh phổ cho mọi bệnh nhân, mọi ca chụp, hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán nhanh, chính xác các bệnh lý phức tạp như tim mạch, ung bướu, thần kinh và cấp cứu. 

Đây là hệ thống CT phổ hiện đại được ứng dụng trí tuệ nhân tạo và là hệ thống CT phổ đầu tiên được lắp đặt tại miền Trung, giúp người dân được tiếp cận và hưởng lợi từ những thành tựu y học hiện đại trên thế giới.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế ra mắt hệ thống chụp CT quang phổ tiên tiến nhất - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế tổ chức hội thảo ứng dụng của CT phổ trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Khác với CT truyền thống chỉ sử dụng một mức năng lượng suy giảm trung bình, CT phổ phân tích toàn bộ phổ năng lượng của tia X. Nhờ đó, hệ thống có thể tạo ra các hình ảnh phổ với chất lượng cao, mang lại thông tin chi tiết và chính xác hơn về mô và cấu trúc bên trong cơ thể. Đây là một bước tiến quan trọng giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng chính xác hơn.

Điểm khác biệt lớn nhất của hệ thống CT Phổ 7500 so với các thế hệ CT thông thường hay CT phổ thế hệ cũ chính là công nghệ quang phổ dựa trên đầu thu. Thay vì phải lựa chọn trước chế độ chụp phổ phức tạp và đánh đổi về liều tia hay chất lượng hình ảnh, CT phổ 7500 cho phép thu nhận dữ liệu phổ ở 100% các ca chụp. 

Nghĩa là với chỉ một lần chụp duy nhất, ở cùng một liều tia phóng xạ thấp như chụp CT thông thường, bác sĩ sẽ thu được cả hình ảnh giải phẫu kinh điển lẫn hàng loạt bản đồ quang phổ chuyên sâu, giúp giảm 26% tỉ lệ phải chụp lại do chẩn đoán chưa đầy đủ và tăng 23% sự tự tin cho các bác sĩ khi đọc kết quả.

BSCKII Lê Ngọc Quý, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế, cho biết hệ thống CT phổ 7500 của Philips với ứng dụng AI toàn diện cung cấp dữ liệu phổ cho mọi ca chụp, hỗ trợ chúng tôi chẩn đoán chính xác các bệnh lý tim mạch, ung bướu, thần kinh và tổng quát. 

Bên cạnh đó, hệ thống này giúp tối ưu liều tia ở mức thấp nhất trong quá trình chụp CT, vì vậy đặc biệt phù hợp với các bệnh nhân suy gan hay suy thận. Tốc độ chụp siêu nhanh của hệ thống giúp chúng tôi tăng hiệu suất làm việc và tối ưu hóa quy trình. 


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