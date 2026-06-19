Đà Nẵng ra mắt 11 trạm dịch vụ công số ứng dụng AI

Sáng 19-6, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (trạm dịch vụ công số).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức ra mắt Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số điện tử

Theo đó, Agribank trao tặng Đà Nẵng 11 Trạm dịch vụ công số để triển khai thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và 10 xã, phường gồm: Hải Châu, Hòa Cường, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, An Khê, An Hải, Tam Kỳ, Hương Trà, Núi Thành và Thăng An.

TP Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại khu vực miền Trung triển khai mô hình này, nâng tổng số Kiosk hành chính công thông minh trên cả nước lên 74 trạm, sau Hà Nội, TP HCM, Thanh Hóa, Quảng Ninh và Ninh Bình.

Trạm dịch vụ công số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh nhằm tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người dân có thể thao tác trực tiếp tại Kiosk, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin từ giấy tờ gốc trước khi chuyển cán bộ xử lý để cấp bản sao điện tử hợp pháp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trải nghiệm thao tác trên Kiosk thông minh

Các Kiosk thông minh sẽ đưa vào phục vụ người dân tại các trung tâm phục vụ hành chính công

Theo đó, hệ thống giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho cán bộ hành chính công khi các khâu hướng dẫn, tra cứu và đối chiếu hồ sơ được số hóa, tự động hóa. Đồng thời, việc vận hành trên nền tảng số cũng góp phần giảm sử dụng giấy, mực in, tiết kiệm chi phí lưu trữ và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc triển khai thí điểm Kiosk thông minh là bước chuyển cụ thể từ cải cách hành chính sang mô hình hành chính chủ động, phục vụ thông minh. Mô hình góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Dịp này, Agribank trao tặng khoản tài trợ an sinh xã hội lĩnh vực giáo dục cho Đà Nẵng với tổng giá trị 1 tỉ đồng

Để mô hình phát huy hiệu quả và tiến tới nhân rộng trên toàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công và các địa phương bố trí cán bộ thường trực hỗ trợ người dân, tiếp nhận phản hồi để hoàn thiện quy trình vận hành.

Bên cạnh đó, Công an TP Đà Nẵng và Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của hệ thống. Sở Tư pháp tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử và sử dụng bản sao số trong giao dịch hành chính, hạn chế yêu cầu người dân nộp bản sao chứng thực bằng giấy khi đã có dữ liệu số.

Dịp này, Agribank cũng trao tặng TP Đà Nẵng khoản tài trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục trị giá 1 tỉ đồng thông qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.