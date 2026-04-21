Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đón tin vui sau ca ghép thận đầu tiên

Ngày 21-4, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cùng ê-kip thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện.

Bác sĩ Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, kể về quá trình thực hiện ca ghép thận đầu tiên

BSCK II Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết vào ngày 11-4, ca lấy và ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, phối hợp cùng các ê-kíp tại bệnh viện.

Trong quá trình thực hiện, GS-TS-BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trực tiếp giám sát.

Sau hơn 3 giờ, ca ghép đã thành công trong niềm vui của cả 2 bệnh viện. Hiện sức khỏe của cặp lấy, ghép tạng đã bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định dần và đang được theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Thành công này còn mở ra cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống cho những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, giúp họ thoát khỏi nỗi ám ảnh chạy thận nhân tạo kéo dài.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế, đánh giá việc thực hiện thành công ca ghép thận có sự hướng dẫn nhiệt tình của tập thể lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế. Ông Cường mong muốn trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì kết nối chuyên môn với Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện các ca ghép thận tiếp theo.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ ghép ít nhất là 30 ca để trở thành đơn vị làm chủ kỹ thuật này tại ĐBSCL, từng bước tiến lên thành trung tâm y tế chuyên khoa sâu của khu vực.

Song song đó, Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện từng bước mở rộng sang ghép gan và ghép tim, đồng thời tận dụng lợi thế hạ tầng như bãi đáp trực thăng của bệnh viện để tối ưu hóa việc vận chuyển tạng và cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng bằng khen và hoa chúc mừng bệnh viện và ê-kip thực hiện ca ghép thận

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Sở Y tế chụp hình lưu niệm với y, bác sĩ của bệnh viện

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao sự thận trọng, chuyên nghiệp của tập thể y, bác sĩ. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn là kết quả của tinh thần đoàn kết nội bộ và sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật kịp thời.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng bệnh viện sẽ sớm làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép thận, tiến tới thực hiện các ca ghép gan, ghép tim và phẫu thuật tim chuyên sâu.