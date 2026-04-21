Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đón tin vui sau ca ghép thận đầu tiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đón tin vui sau ca ghép thận đầu tiên

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thành công, đánh dấu bước tiến lớn của y tế địa phương.

Ngày 21-4, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cùng ê-kip thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thành công ca ghép thận đầu tiên năm 2026 - Ảnh 1.

Bác sĩ Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, kể về quá trình thực hiện ca ghép thận đầu tiên

BSCK II Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết vào ngày 11-4, ca lấy và ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, phối hợp cùng các ê-kíp tại bệnh viện.

Trong quá trình thực hiện, GS-TS-BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trực tiếp giám sát.

Sau hơn 3 giờ, ca ghép đã thành công trong niềm vui của cả 2 bệnh viện. Hiện sức khỏe của cặp lấy, ghép tạng đã bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định dần và đang được theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thành công ca ghép thận đầu tiên năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế, mong muốn trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì kết nối chuyên môn với Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện các ca ghép thận tiếp theo

Thành công này còn mở ra cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống cho những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, giúp họ thoát khỏi nỗi ám ảnh chạy thận nhân tạo kéo dài.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế, đánh giá việc thực hiện thành công ca ghép thận có sự hướng dẫn nhiệt tình của tập thể lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế. Ông Cường mong muốn trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì kết nối chuyên môn với Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện các ca ghép thận tiếp theo.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thành công ca ghép thận đầu tiên năm 2026 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá thành công của ca ghép thận đầu tiên không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn là kết quả của tinh thần đoàn kết nội bộ và sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật kịp thời

Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ ghép ít nhất là 30 ca để trở thành đơn vị làm chủ kỹ thuật này tại ĐBSCL, từng bước tiến lên thành trung tâm y tế chuyên khoa sâu của khu vực.

Song song đó, Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện từng bước mở rộng sang ghép gan và ghép tim, đồng thời tận dụng lợi thế hạ tầng như bãi đáp trực thăng của bệnh viện để tối ưu hóa việc vận chuyển tạng và cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thành công ca ghép thận đầu tiên năm 2026 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng bằng khen và hoa chúc mừng bệnh viện và ê-kip thực hiện ca ghép thận

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thành công ca ghép thận đầu tiên năm 2026 - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Sở Y tế chụp hình lưu niệm với y, bác sĩ của bệnh viện

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao sự thận trọng, chuyên nghiệp của tập thể y, bác sĩ. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn là kết quả của tinh thần đoàn kết nội bộ và sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật kịp thời.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng bệnh viện sẽ sớm làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép thận, tiến tới thực hiện các ca ghép gan, ghép tim và phẫu thuật tim chuyên sâu.

(NLĐO) – Phình động mạch chủ bụng thường tiến triển âm thầm nên nhiều người bệnh chỉ phát hiện khi tình cờ kiểm tra.

(NLĐO) – Phình động mạch chủ bụng thường tiến triển âm thầm nên nhiều người bệnh chỉ phát hiện khi tình cờ kiểm tra.

ghép thận Bệnh viện Trung ương Huế Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo