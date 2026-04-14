Sức khỏe

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ làm chủ kỹ thuật ghép thận

CA LINH

(NLĐO) - Với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép thận đầu tiên tại Cần Thơ đã thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng về kỹ thuật y khoa.

Ngày 14-4, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận ca đầu tiên từ người hiến sống.

Trước đó, hôm 11-4, ca lấy và ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, phối hợp cùng các ê-kíp tại bệnh viện. Trong quá trình thực hiện, GS-TS-BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trực tiếp giám sát.

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ làm chủ kỹ thuật ghép thận - Ảnh 1.

Các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế hội chẩn cùng bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Sau hơn 3 giờ, ca ghép đã thành công trong niềm vui của cả 2 bệnh viện. Hiện sức khỏe của cặp lấy, ghép tạng đã bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định dần và đang được theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

GS-TS-BS Phạm Như Hiệp nhận định: "Đối với ghép tạng, điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định bền vững trong triển khai kỹ thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu để Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ từng bước làm chủ hoàn toàn kỹ thuật này".

Bác sĩ chuyên khoa II Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho rằng trong định hướng hợp tác chiến lược với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, giai đoạn tới sẽ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ tim, ghép gan…

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ làm chủ kỹ thuật ghép thận - Ảnh 2.

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ làm chủ kỹ thuật ghép thận - Ảnh 3.

Các chuyên gia và ê-kip thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ làm chủ kỹ thuật ghép thận - Ảnh 4.

Niềm vui của các y, bác sĩ sau khi thực hiện thành công ca lấy, ghép thận

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ hoàn thiện hơn nữa các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là năng lực đội ngũ y bác sĩ, đảm bảo đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, giúp người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại địa bàn Cần Thơ cũng như ĐBSCL được tiếp cận kỹ thuật này nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống.

Người đàn ông ở Cần Thơ suýt mất mạng vì thói quen uống 10 ly cà phê mỗi ngày

Người đàn ông ở Cần Thơ suýt mất mạng vì thói quen uống 10 ly cà phê mỗi ngày

(NLĐO) - Sau can thiệp, nam bệnh nhân ở Cần Thơ được điều trị hồi sức tích cực với thở máy, thuốc trợ tim, hạ thân nhiệt…

Cần Thơ: Quyết định nhân văn của 1 gia đình có người chết vì tai nạn giao thông

(NLĐO) - Hai quả thận của người chết vì tai nạn giao thông đã được dùng để thực hiện 2 ca ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ hồi phục kỳ diệu sau đột quỵ

(NLĐO) - Sau 45 phút được các bác sĩ can thiệp bằng thủ thuật, cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục khả quan

