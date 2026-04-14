Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ làm chủ kỹ thuật ghép thận

Ngày 14-4, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận ca đầu tiên từ người hiến sống.

Trước đó, hôm 11-4, ca lấy và ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, phối hợp cùng các ê-kíp tại bệnh viện. Trong quá trình thực hiện, GS-TS-BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trực tiếp giám sát.

Các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế hội chẩn cùng bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Sau hơn 3 giờ, ca ghép đã thành công trong niềm vui của cả 2 bệnh viện. Hiện sức khỏe của cặp lấy, ghép tạng đã bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định dần và đang được theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

GS-TS-BS Phạm Như Hiệp nhận định: "Đối với ghép tạng, điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định bền vững trong triển khai kỹ thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu để Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ từng bước làm chủ hoàn toàn kỹ thuật này".

Bác sĩ chuyên khoa II Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho rằng trong định hướng hợp tác chiến lược với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, giai đoạn tới sẽ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ tim, ghép gan…

Các chuyên gia và ê-kip thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận

Niềm vui của các y, bác sĩ sau khi thực hiện thành công ca lấy, ghép thận

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ hoàn thiện hơn nữa các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là năng lực đội ngũ y bác sĩ, đảm bảo đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, giúp người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại địa bàn Cần Thơ cũng như ĐBSCL được tiếp cận kỹ thuật này nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống.