Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ghi dấu ấn đổi mới sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng

Bảo An

(NLĐO) - Với 4 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Đắk Lắk, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp tục khẳng định năng lực, làm chủ kỹ thuật cao.

Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024-2025), khu vực phía Tây tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột xuất sắc giành nhiều giải thưởng quan trọng, cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn khám chữa bệnh.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ghi dấu ấn đổi mới sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser

Cụ thể, bệnh viện đoạt 1 giải Nhất với giải pháp “Áp dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser trong điều trị sỏi đường mật”; 1 giải Ba với mô hình mô phỏng nội soi dạ dày phục vụ đào tạo kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD); cùng 2 giải Khuyến khích cho các giải pháp về sinh thiết phôi trong điều trị vô sinh và ứng dụng hệ thống VoIP trong cảnh báo khẩn cấp nội bộ.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ghi dấu ấn đổi mới sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

Học viên thực hành trên mô hình trong khóa đào tạo kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD)

Nổi bật nhất là kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser - phương pháp can thiệp ít xâm lấn, hiệu quả cao đối với các ca sỏi phức tạp như sỏi lớn, sỏi trong gan hoặc bệnh nhân có bất thường giải phẫu đường mật. 

Sau hơn một năm triển khai, bệnh viện đã điều trị thành công hơn 60 trường hợp, giúp người dân Tây Nguyên tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến.

Ở lĩnh vực đào tạo, mô hình mô phỏng nội soi dạ dày phục vụ kỹ thuật ESD được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tiễn, giúp bác sĩ và học viên rèn luyện kỹ năng an toàn, giảm chi phí đào tạo và mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở.

Bên cạnh đó, việc triển khai kỹ thuật xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT) tại đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD đã mở thêm cơ hội cho các gia đình hiếm muộn tại Tây Nguyên. 

Trong khi hệ thống VoIP cảnh báo khẩn cấp nội bộ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành bệnh viện thông minh.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế

(NLĐO) - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên được công nhận ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh - Huyết học

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột hỗ trợ chi phí cho 10 cặp hiếm muộn

(NLĐO) – Trong Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc", Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ hỗ trợ chi phí điều trị cho 10 cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đồng hành chăm sóc răng miệng cho trẻ em bại não

(NLĐO) - Tại chương trình, trẻ em bị bại não được cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng, cấp thuốc và các sản phẩm chăm sóc răng miệng miễn phí.

