Sức khỏe

Bệnh viện Hùng Vương cảnh báo thông tin sai sự thật, có dấu hiệu trục lợi

Liên Anh

(NLĐO) - Người viết bài chia sẻ trên mạng đã ngụy tạo, dựng câu chuyện thai phụ điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương "đang trong tình trạng nguy kịch".

Ngày 17-12, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) cho biết bệnh viện vừa xác minh thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội của ông Phan Thông Hưng kêu gọi hỗ trợ cho sản phụ Nguyễn Thị Minh Hạnh (21 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng), điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, kèm hình ảnh cho rằng sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Hùng Vương cảnh báo - Ảnh 1.
Bệnh viện Hùng Vương cảnh báo - Ảnh 2.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội được Bệnh viện Hùng Vương phát đi cảnh báo

Sau khi tiến hành xác minh trực tiếp tại khoa điều trị, làm việc với sản phụ, người nhà và rà soát hồ sơ bệnh án, nhân viên công tác xã hội bệnh viện xác định nhiều thông tin trong bài viết lan truyền là không đúng sự thật.

Cụ thể, sản phụ Nguyễn Thị Minh Hạnh không phải là mẹ đơn thân như mô tả mà đang chung sống với người chồng thứ hai, có đăng ký kết hôn hợp pháp và được chồng trực tiếp chăm sóc trong thời gian điều trị. Trường hợp này cũng không có tình huống "báo động đỏ". Sản phụ được mổ lấy thai vào đêm 16-12 và đến sáng 17-12 tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Về thai kỳ, sản phụ mang đơn thai, không phải song thai và không có trường hợp thai lưu như thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Trẻ sơ sinh hiện có vấn đề về đường ruột, đang được theo dõi dị tật bẩm sinh theo phác đồ chuyên môn.

Hoàn cảnh kinh tế của sản phụ không thuộc diện đặc biệt khó khăn như bài viết phản ánh. Sản phụ lựa chọn sinh dịch vụ, không phải sinh thường theo diện hỗ trợ. Về chi phí điều trị, khi nhập viện ngày 11-12, sản phụ đã tạm ứng 10 triệu đồng; ngày 14-12 nộp thêm 25 triệu đồng; ngày 16-12 tiếp tục nộp 70 triệu đồng vào tài khoản thanh toán viện phí. Tổng số tiền tạm ứng là 105 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế, đến sáng nay (17-12) chi phí điều trị mới phát sinh là hơn 19,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình xác minh, bộ phận thu viện phí của bệnh viện đã phát hiện và từ chối một khoản tạm ứng 25 triệu đồng từ nhà hảo tâm do phiếu đề nghị có dấu hiệu bị chỉnh sửa từ 2 triệu đồng thành 25 triệu đồng. Ngoài ra, Bệnh viện Hùng Vương cũng khẳng định không tồn tại đơn vị hay khu vực nào mang tên "Phòng đặc biệt Khoa Sản" như thông tin lan truyền.

Theo Bệnh viện Hùng Vương, việc cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp và tiếp nhận tiền ủng hộ qua tài khoản cá nhân là không đúng quy định. Việc dựng lên các tình tiết không có thật nhằm tạo hoàn cảnh thương tâm để tác động tâm lý cộng đồng có dấu hiệu trục lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín bệnh viện và niềm tin của xã hội.

Từ sự việc trên, Bệnh viện Hùng Vương khuyến cáo mọi hoạt động kêu gọi hỗ trợ người bệnh phải do Phòng Công tác xã hội hoặc Hội Chữ thập đỏ bệnh viện thực hiện, chỉ tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản chính thức. Trường hợp trao hỗ trợ trực tiếp phải có sự chứng kiến của ba bên và tuân thủ quy định nhằm tránh rủi ro pháp lý.

Bệnh viện trân trọng tấm lòng của các nhà hảo tâm, đồng thời đề nghị cộng đồng thận trọng, xác minh thông tin trước khi đóng góp để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

