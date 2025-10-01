HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát cảnh báo chiêu trò lợi dụng lòng thương để trục lợi

Liên Anh

(NLĐO) - Trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đã nhiều lần thông tin cảnh báo về tình trạng giả mạo kêu gọi từ thiện để trục lợi.

Ngày 1-10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) phát đi cảnh báo lợi dụng tình thương trục lợi. Cụ thể, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, hình ảnh bé T.L.M.A., (3 tuổi, ở Lâm Đồng) chia sẻ về quá trình trị bệnh tại bệnh viện và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bệnh viện cảnh báo thông tin kêu gọi hỗ trợ bệnh nhi không đúng sự thật - Ảnh 1.

Thông tin cảnh báo từ Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tuy nhiên, theo BSCK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa-Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi này được chẩn đoán mắc viêm ruột mạn tính. Bé từng nhiều lần điều trị tại khoa và có sử dụng BHYT, do đó chi phí điều trị không cao như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước thông tin sai lệch có dấu hiệu lợi dụng lòng thương của cộng đồng để trục lợi, bệnh viện khuyến cáo người dùng mạng xã hội và các nhà hảo tâm cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng trước khi ủng hộ.

Để đảm bảo việc hỗ trợ đến đúng đối tượng cần giúp đỡ, quý nhà hảo tâm có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Xã hội-Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Thông tin liên hệ tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, Phòng Công tác Xã hội-Bệnh viện Nhi Đồng 2, điện thoại: (028) 38295723, số nội bộ 295 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).


Tin liên quan

Bệnh viện Quân y 175 bị mạo danh để trục lợi

Bệnh viện Quân y 175 bị mạo danh để trục lợi

(NLĐO) - Nhiều trang fanpage, tài khoản Facebook, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ đã sử dụng những từ khóa "Viện thẩm mỹ 175", "Bệnh viện 175"… để quảng cáo, khiến người dân hiểu nhầm

Ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT

Tỉ lệ người tham gia BHYT ngày càng tăng, trong khi mức đóng BHYT không tăng tương ứng với mức tăng giá dịch vụ kỹ thuật và nhu cầu KCB của người dân. Cùng đó, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT từ phía cơ sở KCB và người bệnh vẫn chưa được giải quyết triệt để… là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất cân đối quỹ

Vụ "bác sĩ Khoa": Nghi ngờ có dấu hiệu trục lợi

(NLĐO) - Liên quan vụ việc "bác sĩ Khoa", Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP HCM nhận định có một nhóm được thành lập với sự tham gia của các tài khoản giả trên facebook và các tài khoản thật sự có tương tác.

bảo hiểm y tế người dùng mạng xã hội mạng xã hội facebook hoàn cảnh khó khăn cảnh báo giả mạo tỉnh Lâm Đồng trục lợi Bệnh viện Nhi đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo