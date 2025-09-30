HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM có giám đốc mới

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Bệnh viện Nhi Đồng 1 đặt mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu phía Nam.

Sáng 30-9, Sở Y tế TP HCM công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đối với TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh. Nhận nhiệm vụ mới, tân giám đốc đặt mục tiêu bệnh viện này sẽ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu phía Nam.

3 trụ cột phát triển bệnh viện

Theo BS Ngô Ngọc Quang Minh, chiến lược phát triển của bệnh viện sẽ dựa trên 3 trụ cột bền vững.

Theo đó, phát triển chuyên môn kỹ thuật, tăng cường năng lực chuyên môn, lấy kỹ thuật y khoa làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Cải tiến chất lượng điều trị và phục vụ: liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, học viên và đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân viên y tế. Đổi mới sáng tạo, khuyến khích các sáng kiến, cải tiến và ứng dụng đổi mới trong vận hành, đảm bảo hiệu quả và thích ứng với yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Bệnh viện Nhi đồng 1 có giám đốc mới - Ảnh 1.

TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh (thứ 4 từ phải sang), tân Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, tại buổi lễ nhận nhiệm vụ mới

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng sẽ tập trung phát triển đồng bộ trên 3 phương diện chiến lược, gồm: Cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực và chuyên khoa sâu.

BS Minh cho rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thời gian tới là đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới xây dựng bệnh viện thông minh. Bệnh viện sẽ tập trung đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tân giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đặt ra 5 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới: Xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm chuyên sâu và đa khoa toàn diện; trở thành trung tâm đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học chuyên ngành; phát triển môi trường bệnh viện thân thiện và chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến bệnh viện thông minh; phấn đấu trở thành bệnh viện thành công và phát triển bền vững.

Cũng tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo ngành y tế, các thầy cô, đồng nghiệp đã đồng hành trong suốt chặng đường công tác. Ông chúc mừng BS Ngô Ngọc Quang Minh và bày tỏ tin tưởng thế hệ lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát triển bệnh viện vững mạnh, kế thừa truyền thống và phát huy đổi mới để phục vụ tốt hơn sức khỏe trẻ em.

BS Ngô Ngọc Quang Minh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1997 tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM (nay là Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Năm 2003, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên khoa nhi tại Trường Đại học Y Dược TP HCM. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học vào năm 2014 tại Oxford University Clinical Research Unit, một trong những trung tâm nghiên cứu lâm sàng uy tín hàng đầu thế giới.

BS Minh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.


Tin liên quan

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1: Khó khăn, áp lực nhất là quản lý tài chính

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1: Khó khăn, áp lực nhất là quản lý tài chính

(NLĐO) - Công cụ cảnh báo tài chính HFS đã giúp Bệnh viện Nhi đồng 1 tự tin nắm bắt thông tin tài chính quan trọng một cách chủ động và theo thời gian thực.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 tặng vé xe cho nhiều bệnh nhi về quê ăn Tết

(NLĐO) - Các bệnh nhi, phụ huynh được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết đều là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mắc bệnh lý nặng hoặc đa bệnh lý, phải điều trị dài ngày.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành lập Khoa Covid-19 "3 tầng", nhận cả trẻ và phụ huynh

(NLĐO) - Chiều 7-1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) đã tổ chức lễ khánh thành Khoa Covid-19 với quy mô 150 giường, trong đó có 30 giường hồi sức và 1 khu phòng mổ áp lực âm.

nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi đồng Bệnh viện Nhi Đồng 1 Tân giám đốc giám đốc Bệnh viện nhi đồng 1 Bệnh viện Nhi Đồng 1 có Giám đốc mới
