Sức khỏe

Bệnh viện sẵn sàng khám, cấp cứu 24/24 giờ xuyên Tết

Ngọc Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện trực 24/24 giờ dịp Tết, niêm yết danh sách cán bộ trực, bảo đảm thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh.

Để bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu giám đốc các bệnh viện trực thuộc, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và thủ trưởng y tế các bộ, ngành triển khai các biện pháp trực, sẵn sàng phục vụ người dân.

Bộ Y tế kiểm tra đột xuất việc trực cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp Tết - Ảnh 1.

Các cơ sở y tế trực cấp cứu 24/24 giờ trong những ngày Tết. Ảnh: Trần Minh

Bộ Y tế kiểm tra trực cấp cứu dịp Tết

Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh phải duy trì thường trực 4 cấp 24/24 giờ, gồm: Trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các bệnh viện cần tổ chức thăm hỏi, chăm lo Tết cho người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt là bệnh nhân nghèo và đối tượng chính sách.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tất cả cơ sở có giường bệnh thực hiện báo cáo trực tuyến hằng ngày trên hệ thống của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong suốt kỳ nghỉ.

Nội dung gồm số liệu cấp cứu, khám chữa bệnh và danh sách ca bệnh chi tiết. Các trường hợp tai nạn, ngộ độc phải báo cáo danh sách nạn nhân, trong đó có tai nạn do pháo nổ, pháo hoa; vũ khí, vật liệu nổ tự chế...

Bộ Y tế cho biết sẽ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và thực hiện thường trực tại một số bệnh viện trung ương và địa phương trước và trong dịp Tết.

Sẵn sàng phục vụ hàng ngàn bệnh nhân dịp Tết

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tết là thời khắc đoàn viên với nhiều người nhưng lại là giai đoạn cao điểm, nhạy cảm với bệnh viện tuyến cuối.

Bộ Y tế kiểm tra đột xuất việc trực cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp Tết - Ảnh 2.

Cấp cứu, khám bệnh diễn ra xuyên Tết. Ảnh: Nguyên Hà

Dịp này, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, bệnh cấp tính và biến chứng nặng thường gia tăng. Năm nay, ngay sau Tết Dương lịch, số bệnh nhân đã tăng rõ do biến động thời tiết, tạo thêm áp lực cho cấp cứu, điều trị.

Trung tâm Cấp cứu A9 được xác định là "điểm nóng", duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Các chuyên khoa tim mạch, chống độc, đột quỵ, truyền nhiễm… tăng cường trực, bảo đảm xử trí mọi tình huống.

Bệnh viện tổ chức nhiều lớp trực gồm trực chính, thường trực, thường trú và tổ cấp cứu ngoại viện; duy trì hội chẩn đa chuyên ngành, ê-kíp mổ cấp cứu 24/24 giờ. Thuốc, vật tư, thiết bị được rà soát theo kịch bản xấu nhất.

Theo PGS Cơ, mỗi năm bệnh viện có hơn 1.000 người bệnh điều trị xuyên Tết. Bệnh viện bố trí góc xuân, khu vực thư giãn tại các khoa phòng, giúp người bệnh cảm nhận không khí Tết ngay trong viện.

Bộ Y tế kiểm tra đột xuất việc trực cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp Tết - Ảnh 3.
Bộ Y tế kiểm tra đột xuất việc trực cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp Tết - Ảnh 4.

Các khoa phòng trang trí tạo không khí ấm áp cho người bệnh

Tại Bệnh viện Hữu Nghị, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Anh, Giám đốc bệnh viện, cho biết đơn vị đã triển khai kế hoạch trực Tết Bính Ngọ 2026, duy trì thường trực 4 cấp 24/24 giờ, bảo đảm đường dây nóng thông suốt và sẵn sàng các tổ cấp cứu ngoại viện theo điều động của Bộ Y tế.

Bệnh viện chủ động dự trữ thuốc, máu, vật tư, ôxy..., đồng thời tổ chức thăm hỏi bệnh nhân ở lại điều trị và thực hiện báo cáo trực tuyến hằng ngày theo quy định.

Bộ Y tế kiểm tra đột xuất việc trực cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp Tết - Ảnh 5.

Nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng. Ảnh: Bệnh viện Hữu Nghị

Cùng với đó, công tác chăm sóc các nhóm bệnh nhân đặc thù như người mắc bệnh phong được chú trọng, hướng tới hỗ trợ toàn diện cả điều trị lẫn đời sống.

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết chăm sóc bệnh nhân phong hiện nay không chỉ dừng ở điều trị khỏi bệnh mà tập trung phục hồi chức năng, nhất là với người khuyết tật do di chứng.

Nhiều bệnh nhân lớn tuổi, mất khả năng lao động cần được chỉnh hình, lắp tay chân giả và hướng dẫn tự chăm sóc để phòng ngừa loét, nhiễm trùng tái phát.

Bộ Y tế kiểm tra đột xuất việc trực cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp Tết - Ảnh 6.
Bộ Y tế kiểm tra đột xuất việc trực cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp Tết - Ảnh 7.
Bộ Y tế kiểm tra đột xuất việc trực cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp Tết - Ảnh 8.

Bệnh viện Da liễu Trung ương tặng quà Tết cho bệnh nhân điều trị phong trại phong Quốc Oai, Hà Nội

Năm nay, bệnh viện dự kiến mở rộng chương trình lắp tay, chân giả ra miền Trung và miền Nam. Theo PGS Doanh, Chiến lược phòng chống phong giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu loại trừ bệnh theo từng khu vực, tiến tới "không còn bệnh phong và không còn vi khuẩn phong" tại Việt Nam.

Bệnh viện đang phối hợp Bộ Y tế xây dựng kế hoạch hành động mới, duy trì mạng lưới phòng chống phong, bảo đảm thuốc điều trị và dự phòng miễn phí, đồng thời đẩy mạnh phòng ngừa tàn tật, phục hồi chức năng cho người bệnh.

