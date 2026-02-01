HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

7 bác sĩ được điều động ra Côn Đảo khám chữa bệnh dịp Tết

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Đây cũng là đợt luân phiên bác sĩ thứ 7 của TPHCM, tăng cường cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo

Ngày 1-2, Sở Y tế TPHCM điều động 7 bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn của TP đến công tác tại Đặc khu Côn Đảo. Đây là đợt thứ 7 trong chương trình luân phiên bác sĩ có thời hạn nhằm hỗ trợ hoạt động khám tại đặc khu Côn Đảo.

Các bác sĩ được cử đến tăng cường cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Các bác sĩ điều động thuộc nhiều lĩnh vực như nội tim mạch, ngoại tổng quát, thần kinh, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, sản phụ khoa và nhi khoa. 

Thời gian công tác kéo dài từ ngày 1-2 đến 2-3.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, phát biểu tại buổi tiếp nhận đợt bác sĩ thứ 7 luân phiên ra Côn Đảo

Trong thời gian luân phiên, các bác sĩ tham gia khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hội chẩn chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ tại chỗ.

Đáng chú ý, đợt luân phiên lần này diễn ra đúng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - thời điểm nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách đến Côn Đảo tăng cao. 

Việc bố trí đội ngũ bác sĩ chuyên khoa làm việc xuyên Tết thể hiện sự quan tâm của ngành Y tế TPHCM trong việc bảo đảm công tác y tế, cấp cứu và điều trị tại địa bàn đặc thù, xa đất liền.

- Ảnh 2.

Chương trình luân phiên bác sĩ ra Côn Đảo đã góp phần bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người dân và du khách.

Chương trình luân phiên bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo được Sở Y tế TPHCM triển khai thường xuyên từ tháng 9-2025.

Chương trình góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên đảo, giảm đáng kể tình trạng chuyển bệnh nhân về đất liền, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân; đồng thời từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ.

