Sức khỏe

Thấy bụng to bất thường, người phụ nữ đi khám thì phát hiện điều bất ngờ

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bệnh nhân nghẹn ngào khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung khổng lồ nặng 4,5 kg thành công.

Chiều 14-10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cho hay vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 4,5kg cho một nữ bệnh nhân. 

Bệnh nhân là bà B.T.L.(46 tuổi, ở Cà Mau), đã phát hiện khối u và theo dõi suốt 10 năm quaĐến ngày 27-8, vì bụng to bất thường, bà L. quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. 

Thấy bụng to bất thường, người phụ đi khám thì phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Ê-kip bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân

BS Trường Hoàng Việt, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng bụng to tương đương thai 27-28 tuần. Nếu không phẫu thuật kịp thời khối u có khả năng chèn ép niệu quản, bàng quang, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ ác tính.

Ca phẫu thuật được tiến hành vào ngày 30-9 và đã cắt u thành công. May mắn, kết quả sinh thiết sau đó cho thấy khối u là lành tính. 

"Tôi chịu đựng bụng to suốt hơn một năm nay, đi đâu ai cũng tưởng mình mang thai. Giờ được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài an toàn nên cảm thấy nhẹ nhõm, khỏe mạnh trở lại, tôi rất biết ơn các bác sĩ" - chị L. chia sẻ. 

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo khi có các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn kịp thời. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tiếp nhận tất cả các thẻ BHYT trên toàn quốc, không giới hạn bởi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và không cần phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh. 

Hơn 99% các cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim liên quan 4 điều này

Hơn 99% các cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim liên quan 4 điều này

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên hơn 9,3 triệu người cho thấy 4 yếu tố nguy cơ hàng đầu của những cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim "gần gũi" đến giật mình.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Ghép thận sau khi thận được lấy ra "sửa chữa"

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân ở Phú Yên có nguy cơ mất thận đã được các bác sĩ lấy thận ra ngoài để sửa chữa, sau đó ghép trở lại thành công.

Người dân ở TP HCM có thể khám chữa bệnh BHYT tại Hà Nội?

(NLĐO)- Luật BHYT sửa đổi có sự thay đổi đáng chú ý là việc khám chữa bệnh không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính tỉnh, thành như trước.

bệnh viện đa khoa ca phẫu thuật u xơ tử cung phụ nữ
