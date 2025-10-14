HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Vụ "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người: Chủ phòng khám nói gì?

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Chủ phòng khám nơi "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người khẳng định không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân

Ngày 14-10, trao đổi với báo chí, ông La Văn Khoa, Chủ Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn, cho biết việc ông Nguyễn Xuân Hưng khám, chỉ định thuốc cho 4.544 lượt người không ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. 

"Các toa thuốc ông Hưng ra đều đúng phát đồ điều trị. Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ việc" – ông Khoa nói.

Vụ "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người: Chủ phòng khám nói gì? - Ảnh 1.

Phòng khám nơi "bác sĩ" Hưng từng công tác và khám bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi đến ngành chức năng về việc "bác sĩ" Hưng sử dụng văn bằng không hợp pháp để hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Theo báo cáo, ngày 8-7, BHXH tỉnh Cà Mau có công văn về việc rà soát hợp đồng và phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của ông Hưng. Từ đó, BHXH đã làm việc với Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn nhằm rà soát các thông tin liên quan đến "bác sĩ" trên.

Kết quả cho thấy ông Hưng hành nghề khám, chữa bệnh từ ngày 25-1 đến ngày 11-5 và đã khám cho 4.544 lượt người bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỉ đồng.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ thì ông Hưng xin nghỉ việc tại phòng khám.

Sở Y tế Cà Mau đã báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh và Công an tỉnh Cà Mau. "Công an đang xác minh trường hợp trên có phải bằng giả hay không. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí" – lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho hay.

Tin liên quan

Cựu chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tự tử tại nhà riêng

Cựu chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tự tử tại nhà riêng

(NLĐO) – Ông Đ.V.M., cựu Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

3 người bị thương trong vụ cháy tại khu chợ nổi tiếng ở Cà Mau

(NLĐO) – Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi và động viên người dân bị ảnh hưởng

Nam công nhân ở Cà Mau tử vong thương tâm

(NLĐO) – Trong lúc vận hành máy tạo hạt phân bón, anh Đ.C.L. quê Cà Mau đã không may bị cuốn vào vào vùng nguy hiểm dẫn đến tử vong

bác sĩ Cà Mau bằng không hợp pháp
