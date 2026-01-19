Bệnh viện Thiện Hạnh đón nhận hai chứng chỉ ISO quốc tế

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ quốc tế ISO 15189:2022 cho hệ thống xét nghiệm và ISO 9001:2015 cho đơn nguyên thận nhân tạo.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi lễ

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuẩn hóa quản lý chất lượng y tế của bệnh viện. Đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực Tây Nguyên.

Việc đồng thời đạt hai chứng chỉ ISO đã đưa Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trở thành đơn vị đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên đạt được thành tựu này. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn người bệnh và củng cố niềm tin của cộng đồng đối với hệ thống y tế tại địa phương.

BS CKI. Trần Minh Đẩu, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế và áp lực quá tải tại các cơ sở y tế công lập ngày càng gia tăng, vai trò của hệ thống y tế tư nhân là hết sức cần thiết. Việc các cơ sở y tế tư nhân, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, chủ động triển khai và áp dụng các tiêu chuẩn ISO sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, sử dụng hợp lý nguồn lực y tế và tăng cường niềm tin của xã hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc và bài bản của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trong thời gian qua. Ông Quang bày tỏ mong muốn bệnh viện tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ bác sĩ theo hướng chuyên sâu, qua đó nâng cao năng lực kỹ thuật và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Y tế chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh

BS CKI. Trần Minh Đẩu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, khẳng định việc đạt được hai chứng chỉ ISO không phải là đích đến. Bệnh viện đang trong quá trình thực hiện để đạt được chứng chỉ quốc tế JCI về an toàn tĩnh mạch trị liệu trong năm nay. Đây là nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn của bệnh viện. "Bệnh viện cam kết duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, lấy an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị làm trung tâm, đồng thời tiếp tục đầu tư về nhân lực, trang thiết bị và công nghệ theo định hướng phát triển bền vững" – ông Đẩu nhấn mạnh.

ThS.BS Lê Đăng Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết để đạt được chứng chỉ ISO 15189:2022 và ISO 9001:2015, bệnh viện đã trải qua quá trình chuẩn bị bài bản, từ rà soát hiện trạng, xây dựng quy trình, đào tạo nhân sự, chuẩn hóa cơ sở vật chất đến vận hành thử nghiệm và đánh giá nội bộ. Các tiêu chí về năng lực kỹ thuật, quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng, an toàn người bệnh và cải tiến liên tục được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tổ chức chứng nhận quốc tế.

Việc đạt chuẩn ISO 15189:2022 giúp hệ thống xét nghiệm của bệnh viện đảm bảo độ chính xác, tin cậy và kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho chẩn đoán và điều trị. Trong khi đó, ISO 9001:2015 tại đơn nguyên thận nhân tạo góp phần chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao an toàn, tối ưu trải nghiệm và chất lượng chăm sóc cho người bệnh chạy thận lâu dài.