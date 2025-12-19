Bệnh viện Thống Nhất xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

Ngày 19-12, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) đã khởi công dự án xây dựng trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và thành phố đã tham dự lễ khởi công.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, phát biểu tại buổi lễ

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết dự án này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về cơ sở hạ tầng mà còn thể hiện cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc, khám và điều trị sức khỏe cho cán bộ và nhân dân.

Công trình này là một trong những công trình, dự án trọng điểm trên cả nước tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt ngày 19-12, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 785,9 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 32.000 m² gồm khối nhà trung tâm cao 10 tầng nổi, 1 tầng hầm và khu gara ngầm cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ.

Khi hoàn thành, trung tâm sẽ góp phần nâng cao năng lực của Bệnh viện Thống Nhất - bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao tuyến cuối của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đồng thời phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của Bệnh viện Thống Nhất trong hệ thống y tế quốc gia, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Bệnh viện Thống Nhất trong suốt quá trình triển khai dự án, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Lãnh đạo TPHCM cũng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng ngừa tiêu cực, thất thoát, lãng phí, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng cao, đáp ứng kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và nhân dân.