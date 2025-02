Bệnh viện Từ Dũ ra mắt khu hồi sức sơ sinh đạt chuẩn châu Âu

Tất cả em bé sinh ra non tháng và mắc những bệnh lý nặng cần phải hồi sức nội khoa, can thiệp phẫu thuật nay có thể thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ.

Thông tin trên được PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập sở và khánh thành Trung tâm Hồi sức sơ sinh đạt chuẩn châu Âu - Bệnh viện Từ Dũ vào ngày 21-2.



PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, phát biểu tại buổi lễ

Bác sĩ Tăng Chí Thượng cho biết hồi sức sơ sinh có 4 cấp độ, Bệnh viện Từ Dũ đã đạt cấp độ 4. "Dù Bệnh viện Từ Dũ không có bác sĩ phẫu thuật nhi nhưng hoàn toàn triển khai được cấp độ 4 vì có lợi thế của bệnh viện chuyên khoa sản, chuyên khoa nhi đầu ngành cùng phối hợp. Vì vậy, đề nghị bệnh viện tiếp tục phát triển, mang lại nhiều niềm hạnh phúc cho các bà mẹ" - lãnh đạo ngành y tế TP HCM mong muốn.

Trung tâm Hồi sức sơ sinh đạt chuẩn châu Âu tại Bệnh viện Từ Dũ góp phần tăng tỉ lệ nuôi sống trẻ non tháng, đặc biệt là những trẻ cực non từ 24-28 tuần.



BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết mỗi ngày tại bệnh viện có 220 trường hợp trẻ cần chăm sóc. Trung tâm đã đóng góp to lớn trong việc tăng tỉ lệ nuôi sống trẻ non tháng, đặc biệt là những trẻ cực non từ 24-28 tuần.

Theo bác sĩ Hải, những năm qua, bệnh viện luôn là nơi đầu tiên triển khai các kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh nhi, như ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức (năm 1988), triển khai phẫu thuật nội soi (1990), thụ tinh trong ống nghiệm (1998), thực hiện quy trình 1 giờ vàng giúp tăng tỉ lệ cứu sống trẻ sơ sinh cực non (2021), thực hiện thành công 5 ca thông tim trong bào thai (2024) và nay là khánh thành Trung tâm Hồi sức sơ sinh chuẩn châu Âu.

Bên cạnh đó, bệnh viện có tỉ lệ sản phụ tử vong luôn duy trì ở mức thấp hơn so với khu vực và thế giới, giảm từ 97/100.000 ca vào năm 2000 xuống chỉ còn 2,9/100.000 ca sinh vào năm 2024, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của Nam Á (172/100.000 ca) và thế giới (227/100.000 ca).

Tại buổi lễ, gia đình 5 em bé được can thiệp tim bào thai thành công đã gặp gỡ, gửi tặng hoa cũng như lời tri ân đến các y - bác sĩ nói chung và ê kíp can thiệp tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM).