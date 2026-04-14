Bệnh viện Ung Bướu TPHCM long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

BSCKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã khẳng định như vậy tại lễ công bố quyết định và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chiều 14-4.

BSCKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, BS Triệu đã biểu dương những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển.

Từ một cơ sở y tế còn nhiều khó khăn, bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những trung tâm chuyên khoa ung bướu hàng đầu cả nước, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế TPHCM. Những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự tận tâm và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, y bác sĩ.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Bên cạnh đó, bệnh viện đã chủ động triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, từng bước tiệm cận trình độ quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư, mang lại cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh, gắn với thực tiễn lâm sàng và nâng cao năng lực chuyên môn.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM thăm khám cho người bệnh

Đồng thời, hệ thống chuyên khoa tiếp tục được mở rộng với nhiều đơn vị mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành y tế.

Những thành tựu như Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2025 cùng nhiều danh hiệu khác đã góp phần khẳng định uy tín và vị thế của bệnh viện.

Dịp này, 3 cá nhân của bệnh viện cũng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: BSCKII Lê Thiện Quỳnh Như (trái) - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM; BSCKII Võ Đức Hiếu (phải), Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu và TS-BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng nhấn mạnh, phần thưởng cao quý là dấu mốc quan trọng, đồng thời là động lực để bệnh viện tiếp tục phát triển.

Theo BS Tuấn, để có được thành quả hôm nay, bệnh viện đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn từ cơ sở vật chất hạn chế tại cơ sở cũ, đến quá trình xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở 2, cũng như giai đoạn chuyển đổi thành trung tâm điều trị COVID-19 trong đại dịch.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Đến nay, bệnh viện đã phát triển thành trung tâm chuyên sâu hàng đầu trong chẩn đoán và điều trị ung thư, ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại, trở thành địa chỉ tin cậy của hàng triệu người bệnh. Đồng thời, bệnh viện là cơ sở đào tạo gắn kết giữa nhà trường và thực hành lâm sàng, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ "vừa hồng, vừa chuyên".

BS Tuấn cho rằng các danh hiệu, phần thưởng đạt được là kết tinh của công sức, trí tuệ và sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trong suốt hơn 40 năm qua.

BS Tuấn cũng gửi lời tri ân đến toàn thể đội ngũ y tế, các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, bệnh nhân và thân nhân đã luôn đồng hành cùng bệnh viện trong suốt quá trình phát triển.

Về định hướng thời gian tới, BS Tuấn khẳng định bệnh viện tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo trong tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư; nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới xây dựng môi trường y tế nhân văn, chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm và từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế.

Bệnh viện đặt mục tiêu phát triển theo chuẩn mực quốc tế, từng bước khẳng định vị thế của y học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trong quý I-2026, tổng số lượt bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Ung bướu ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, giảm 8% so với cùng kỳ và đạt gần 23% chỉ tiêu năm. Nguyên nhân một phần do thay đổi cách tính công khám được áp dụng từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú tăng 13%, tương đương hơn 1.600 lượt so với cùng kỳ. Lượt điều trị ngoại trú cũng tăng 5%, đạt gần 23% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu chuyên môn cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Cụ thể, số ca phẫu thuật đạt khoảng 21% kế hoạch năm 2026; số lượt xạ trị ngoài bằng máy gia tốc và điều trị nội khoa ung bướu đạt gần 23%; trong khi xạ trị áp sát suất liều cao đạt gần 22% kế hoạch năm.



