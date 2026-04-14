Bệnh viện Ung Bướu TPHCM long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hải Yến

(NLĐO) - Huân chương Lao động hạng Nhất được trao là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

BSCKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã khẳng định như vậy tại lễ công bố quyết định và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chiều 14-4.

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 1.

BSCKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, BS Triệu đã biểu dương những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển.

Từ một cơ sở y tế còn nhiều khó khăn, bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những trung tâm chuyên khoa ung bướu hàng đầu cả nước, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế TPHCM. Những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự tận tâm và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, y bác sĩ.

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 2.
Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 3.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Bên cạnh đó, bệnh viện đã chủ động triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, từng bước tiệm cận trình độ quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư, mang lại cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh, gắn với thực tiễn lâm sàng và nâng cao năng lực chuyên môn.

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 4.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM thăm khám cho người bệnh

Đồng thời, hệ thống chuyên khoa tiếp tục được mở rộng với nhiều đơn vị mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành y tế.

Những thành tựu như Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2025 cùng nhiều danh hiệu khác đã góp phần khẳng định uy tín và vị thế của bệnh viện.

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 5.
Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 6.

Dịp này, 3 cá nhân của bệnh viện cũng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: BSCKII Lê Thiện Quỳnh Như (trái) - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM; BSCKII Võ Đức Hiếu (phải), Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu và TS-BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng nhấn mạnh, phần thưởng cao quý là dấu mốc quan trọng, đồng thời là động lực để bệnh viện tiếp tục phát triển.

Theo BS Tuấn, để có được thành quả hôm nay, bệnh viện đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn từ cơ sở vật chất hạn chế tại cơ sở cũ, đến quá trình xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở 2, cũng như giai đoạn chuyển đổi thành trung tâm điều trị COVID-19 trong đại dịch.

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 7.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Đến nay, bệnh viện đã phát triển thành trung tâm chuyên sâu hàng đầu trong chẩn đoán và điều trị ung thư, ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại, trở thành địa chỉ tin cậy của hàng triệu người bệnh. Đồng thời, bệnh viện là cơ sở đào tạo gắn kết giữa nhà trường và thực hành lâm sàng, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ "vừa hồng, vừa chuyên".

BS Tuấn cho rằng các danh hiệu, phần thưởng đạt được là kết tinh của công sức, trí tuệ và sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trong suốt hơn 40 năm qua.

BS Tuấn cũng gửi lời tri ân đến toàn thể đội ngũ y tế, các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, bệnh nhân và thân nhân đã luôn đồng hành cùng bệnh viện trong suốt quá trình phát triển.

Về định hướng thời gian tới, BS Tuấn khẳng định bệnh viện tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo trong tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư; nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới xây dựng môi trường y tế nhân văn, chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm và từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế.

Bệnh viện đặt mục tiêu phát triển theo chuẩn mực quốc tế, từng bước khẳng định vị thế của y học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trong quý I-2026, tổng số lượt bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Ung bướu ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, giảm 8% so với cùng kỳ và đạt gần 23% chỉ tiêu năm. Nguyên nhân một phần do thay đổi cách tính công khám được áp dụng từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú tăng 13%, tương đương hơn 1.600 lượt so với cùng kỳ. Lượt điều trị ngoại trú cũng tăng 5%, đạt gần 23% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu chuyên môn cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Cụ thể, số ca phẫu thuật đạt khoảng 21% kế hoạch năm 2026; số lượt xạ trị ngoài bằng máy gia tốc và điều trị nội khoa ung bướu đạt gần 23%; trong khi xạ trị áp sát suất liều cao đạt gần 22% kế hoạch năm.


Tin liên quan

Đề xuất thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đề xuất thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO) - Ngành y tế TP HCM kiến nghị giao đất của bệnh viện Bà Rịa (cũ) để mở cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa ung bướu và chuyên khoa sản.

Cứu bé gái nguy kịch trên máy bay, 2 bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu được khen thưởng

(NLĐO) - Sau khi tận tâm cứu sống một bé gái gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng khi đang ở trên máy bay, 2 bác sĩ đã được khen thưởng kịp thời

Đưa bệnh viện ung bướu hơn 1.250 tỉ đồng vào hoạt động

(NLĐO) - Một bệnh viện có quy mô hơn 1.000 giường bệnh được đầu tư hơn 1.250 tỉ đồng sẽ được đưa vào hoạt động.

chăm sóc sức khỏe điều trị ung thư sức khỏe nhân dân Huân chương Lao động hạng nhất ung bướu ung thư Bệnh viện Ung bướu TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo