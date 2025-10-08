Ngày 8-10, Sở Y tế TP HCM cho biết tiếp nối các hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ y tế đến người dân ở khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu (cũ), ngành y tế TP tiếp tục tìm giải pháp rút ngắn hơn nữa khoảng cách người dân được chăm sóc sức khỏe giữa các khu vực thuộc TP HCM.

Tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo được trang bị hệ thống phẫu thuật nội soi hiện đại

Trước đó, qua khảo sát thực tế và làm việc với với lãnh đạo phường Vũng Tàu, Sở Y tế ghi nhận trên địa bàn khu vực Bà Rịa và Vũng Tàu còn nhiều vị trí đất có thể bổ sung vào quy hoạch đất cho ngành y tế. Trước mắt, có 2 cơ sở nhà đất của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ) hiện chưa được tái sử dụng sau khi 2 bệnh viện đa khoa trên đã chuyển sang cơ sở mới.

Các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối phẫu thuật cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo

"Qua trao đổi và lắng nghe mong đợi của chính quyền và người dân khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu, việc sử dụng 2 cơ sở nhà đất trên cần ưu tiên cho các bệnh viện chuyên khoa thuộc chuyên ngành ung bướu và chuyên ngành sản khoa. Đây là 2 chuyên khoa mà nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực nên chưa triển khai được, người dân phải đến các bệnh viện tuyến trên của TP HCM (cũ) để khám, chữa bệnh. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho người dân và gây quá tải cho các bệnh viện của TP HCM (cũ)" - Sở Y tế TP HCM nêu thực trạng.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TP đã có văn bản kiến nghị lãnh đạo TP chấp thuận chủ trương cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về sản phụ khoa (Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương) triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Lê Lợi cũ (địa chỉ 22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu).

Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1, do đó sẽ sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện để triển khai cơ sở 2, không sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Bên cạnh đó, kiến nghị chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Ung bướu triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Bà Rịa cũ (địa chỉ 13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Việc chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp khi các khu đất này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đã được công bố đồ án quy hoạch thành bệnh viện. Đồng thời, phù hợp với định hướng của ngành y tế TP về nâng cao năng lực y tế trên địa bàn khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Sau khi được UBND TP chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan để xây dựng đề án thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối tại 2 cơ sở trên.




























