Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp

Ngày 25-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Y tế bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trở thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nguyên trạng hệ thống Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và tổ chức lại thành các cơ sở trực thuộc, theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá đây là "thời khắc lịch sử" của bệnh viện sau gần 60 năm phát triển. Từ một cơ sở phục vụ cán bộ ngành, bệnh viện hiện có gần 800 nhân sự, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám chữa bệnh.

"Việc một bệnh viện đa khoa gia nhập bệnh viện chuyên khoa đầu ngành không chỉ là thay đổi tổ chức mà còn mở ra cơ hội phát triển cho cả hai bên"- ông Hiệp nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh việc tiếp nhận không chỉ thay đổi mô hình quản lý mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới. Theo ông, quy mô lớn hơn phải đi cùng chất lượng cao hơn, quản trị hiện đại và giá trị phục vụ người bệnh rõ nét hơn.

Bộ Y tế giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng mô hình chuỗi cơ sở y tế liên kết chặt chẽ, phân vai giữa trung tâm chuyên sâu và các cơ sở mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ. Đồng thời, bệnh viện cần giảm thời gian chờ, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ.

Định hướng tiếp theo là đổi mới quản trị theo hướng dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống, vận hành thống nhất, minh bạch; đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật trong toàn mạng lưới. Yếu tố con người tiếp tục được nhấn mạnh với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, bền vững.

Bác sĩ Đỗ Thế Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, cho biết trong môi trường mới với tên gọi cơ sở Ngọc Hồi thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tập thể cán bộ, nhân viên sẽ tiếp tục nâng cao y đức, chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bác sĩ Đỗ Thế Hùng phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: Trung Hiếu

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng cho biết việc tiếp nhận được triển khai theo lộ trình phù hợp, giữ nguyên trạng để hạn chế xáo trộn hoạt động chuyên môn, đồng thời đảm bảo ổn định tâm lý cho cán bộ và người bệnh. Sau hợp nhất, bệnh viện đặt mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Thành lập năm 1967 từ bệnh xá thời chiến, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp hiện là bệnh viện đa khoa hạng I với ba cơ sở tại Hà Nội và Hải Phòng.

Trong khi đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt, có hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình, giữ vai trò đầu ngành về phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Việc tiếp nhận được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cơ sở trung tâm, tăng cường liên thông chuyên môn, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, kịp thời hơn.