Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp

N.Dung

(NLĐO) - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, tổ chức lại thành các cơ sở trực thuộc theo chủ trương của Chính phủ.

Ngày 25-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Y tế bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trở thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

img

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký kết bàn giao. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nguyên trạng hệ thống Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và tổ chức lại thành các cơ sở trực thuộc, theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá đây là "thời khắc lịch sử" của bệnh viện sau gần 60 năm phát triển. Từ một cơ sở phục vụ cán bộ ngành, bệnh viện hiện có gần 800 nhân sự, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám chữa bệnh.

"Việc một bệnh viện đa khoa gia nhập bệnh viện chuyên khoa đầu ngành không chỉ là thay đổi tổ chức mà còn mở ra cơ hội phát triển cho cả hai bên"- ông Hiệp nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh việc tiếp nhận không chỉ thay đổi mô hình quản lý mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới. Theo ông, quy mô lớn hơn phải đi cùng chất lượng cao hơn, quản trị hiện đại và giá trị phục vụ người bệnh rõ nét hơn.

Bộ Y tế giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng mô hình chuỗi cơ sở y tế liên kết chặt chẽ, phân vai giữa trung tâm chuyên sâu và các cơ sở mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ. Đồng thời, bệnh viện cần giảm thời gian chờ, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ.

Định hướng tiếp theo là đổi mới quản trị theo hướng dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống, vận hành thống nhất, minh bạch; đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật trong toàn mạng lưới. Yếu tố con người tiếp tục được nhấn mạnh với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, bền vững.

Bác sĩ Đỗ Thế Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, cho biết trong môi trường mới với tên gọi cơ sở Ngọc Hồi thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tập thể cán bộ, nhân viên sẽ tiếp tục nâng cao y đức, chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

img

Bác sĩ Đỗ Thế Hùng phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: Trung Hiếu

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng cho biết việc tiếp nhận được triển khai theo lộ trình phù hợp, giữ nguyên trạng để hạn chế xáo trộn hoạt động chuyên môn, đồng thời đảm bảo ổn định tâm lý cho cán bộ và người bệnh. Sau hợp nhất, bệnh viện đặt mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Thành lập năm 1967 từ bệnh xá thời chiến, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp hiện là bệnh viện đa khoa hạng I với ba cơ sở tại Hà Nội và Hải Phòng.

Trong khi đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt, có hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình, giữ vai trò đầu ngành về phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Việc tiếp nhận được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cơ sở trung tâm, tăng cường liên thông chuyên môn, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, kịp thời hơn.

Tin liên quan

Cơ cấu tổ chức mới nhất của Bộ Y tế

(NLĐO) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42-2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Bộ Y tế đang sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết hiện Bộ Y tế đang tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tinh gọn mạng lưới bệnh viện, trường y

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất sắp xếp lại hệ thống bệnh viện, viện nghiên cứu và trường y dược nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo