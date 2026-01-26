Chuyển Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sang Bộ Y tế quản lý

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26-1.

Khu vực khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (cơ sở 1)

Theo quyết định, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp được chuyển giao nguyên trạng về Bộ Y tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế tổ chức bàn giao, đồng thời chỉ đạo bệnh viện thống kê đầy đủ hiện trạng nhân sự, tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác chuyển giao theo đúng quy định.

Bộ Y tế tiếp nhận bệnh viện để quản lý; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cùng UBND TP Hà Nội và TP Hải Phòng thực hiện việc điều chuyển nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Bộ Y tế được giao tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo quy định.

Theo quyết định này, Bộ trưởng các bộ liên quan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng lãnh đạo các bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp được thành lập năm 1967, tiền thân là một bệnh xá nhỏ trong thời kỳ chiến tranh. Hơn 50 năm qua, bệnh viện từng bước nâng cấp, trở thành bệnh viện đa khoa hạng I của ngành nông nghiệp, là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín cho cán bộ ngành và người dân.

Bệnh viện có 3 cơ sở tại đường Ngọc Hồi (Hà Nội), số 183 phố Đặng Tiến Đông (phường Trung Liệt, Hà Nội) và ở Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp được đầu tư nhiều máy móc hiện đại

Bệnh viện hiện có 26 khoa, 2 trung tâm, quy mô hơn 500 giường bệnh, cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại... là cơ sở thực hành cho sinh viên Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng và Đại học Liège (Bỉ).

Thời gian qua bệnh viện liên tục đổi mới với các chương trình "Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh", đẩy mạnh dịch vụ theo yêu cầu, chuyển đổi số, xây dựng mô hình "bệnh viện không giấy tờ" và bảo đảm an toàn người bệnh.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế. Hiện bệnh viện có hai cơ sở, trong đó cơ sở 1 tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), cơ sở 2 tại phường Liêm Tuyền (Ninh Bình).

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở 2 đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến trong quý I-2026 sẽ bắt đầu tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.