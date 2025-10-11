Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tinh gọn mạng lưới bệnh viện, trường y

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tinh gọn mạng lưới bệnh viện, trường y

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất sắp xếp lại hệ thống bệnh viện, viện nghiên cứu và trường y dược nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tinh gọn mạng lưới bệnh viện, trường y - Ảnh 1.
Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tinh gọn mạng lưới bệnh viện, trường y - Ảnh 2.

Phương án sắp xếp các đơn vị đào tạo do Bộ Y tế đề xuất

Theo đề xuất, trong 39 bệnh viện trực thuộc, 25 bệnh viện tiếp tục do Bộ Y tế quản lý, gồm các đơn vị tuyến đầu như Bạch Mai, Việt Đức, K, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Thống Nhất… giữ vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu. Hai bệnh viện sẽ sáp nhập vào đơn vị khác, số còn lại chuyển giao về địa phương hoặc cơ sở đào tạo y khoa.

Cụ thể, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất; Bệnh viện E trở thành cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai.

Một số bệnh viện chuyên khoa như Tâm thần Trung ương II, Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện 74 Trung ương… sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý.

Bộ Y tế cũng đề xuất chuyển một số cơ sở thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương về Trường Đại học Y Hà Nội.

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tinh gọn mạng lưới bệnh viện, trường y - Ảnh 3.

Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM được đề xuất sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất

Với khối y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được xác định là đầu mối CDC trung ương, sáp nhập các viện Dinh dưỡng, Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường. Ở phía Nam, Viện Y tế công cộng và Viện Sốt rét TP HCM sáp nhập vào Viện Pasteur TP HCM.

Khối đào tạo y khoa tiếp tục duy trì, song tinh gọn mạng lưới: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tiếp nhận Trường Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sáp nhập vào Trường Đại học Dược Hà Nội.

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tinh gọn mạng lưới bệnh viện, trường y - Ảnh 4.

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp các cơ sở đào tạo y khoa

Riêng đối với hệ thống SOS Việt Nam và SOS cơ sở do Bộ Y tế tiếp nhận từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đề xuất sẽ chuyển nguyên trạng về UBND các tỉnh để quản lý.

Phương án này được xây dựng theo lộ trình phù hợp đảm bảo kế thừa, tránh xáo trộn hoạt động chuyên môn và phục vụ người dân tốt hơn.

Tin liên quan

Các đơn vị y tế tại TP HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ra sao?

Các đơn vị y tế tại TP HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ra sao?

(NLĐO) - Các đơn vị y tế sẽ chuyển về trực thuộc Sở Y tế TP HCM để đảm bảo duy trì dịch vụ khám chữa bệnh và trợ giúp xã hội cho người dân.

Danh sách Giám đốc Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập

(NLĐO) - Những ngày qua, nhiều địa phương bổ nhiệm lãnh đạo sở, ngành sau sáp nhập, trong đó có chức danh Giám đốc Sở Y tế

TP HCM công bố hàng loạt đường dây nóng tiếp nhận phản ánh y tế sau sáp nhập

(NLĐO) - Đường dây nóng chống "vẽ bệnh, moi tiền" 0989.401.155 và hàng loạt đường dây nóng khác sẽ giúp người dân có thể nhanh chóng phản ánh, góp ý

sắp xếp Viện Nghiên cứu Trường Cao đẳng sáp nhập bệnh viện Bộ Y tế Sắp xếp cơ sở đào tạo y khoa Sắp xếp khối dự phòng trường y dược
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo